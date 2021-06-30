Прямая линия с Владимиром Путиным. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, проводит прямую линию. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Глава государства отвечает на вопросы, интересующие россиян. Программа проводится без аудитории в студии.

Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40. Кроме того, текстовые и видеовопросы можно будет отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимаются вплоть до окончания программы 30 июня.

Ранее, 29 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы, волнующие граждан больше всего. По его словам, тема коронавируса составляет основу поступивших на прямую линию с президентом вопросов, международная же тематика интересует россиян меньше. Пресс-секретарь главы государства добавил, что другой большой группой вопросов является экономика.

В тот же день стало известно, что Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. В нем поучаствовали представители руководства администрации президента, некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов Антон Силуанов.

В 2020 году в рамках прямой линии президента России было получено 344 тыс. обращений от граждан. Из них решены более 53 тыс., в работе находятся более 184 тыс. обращений (более 95 тыс. не имеют конкретного запроса).

Например, после одного из обращений в России внесли изменения в законодательные акты, регулирующие газификацию жилых домов: до 2023 года в стране будет обеспечена бесплатная подводка газовых коммуникаций до границ домов. Кроме того, были введены выплаты за классное руководство в государственных и муниципальных организациях среднего профобразования.

Более 2 тыс. человек обратились с вопросами, касающимися выплаты алиментов. В связи с этим уже с 1 июля 2021 года в России вводятся ежемесячные выплаты детям от 8 до 17 лет с единственным родителем или в семьях, имеющих судебное решение на получение алиментов и не получающих их.

В 2019 году к прямой линии с Владимиром Путиным поступило почти 1 млн обращений граждан. Из них 240 тыс. вопросов были решены, 260 тыс. находятся в работе. Больше всего вопросов касались экологии — 52 тыс. обращений, из которых решено 32 тыс.