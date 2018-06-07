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Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: онлайн-трансляция выступления президента

07 июня 2018, 01:39  •  23 • В России

"Прямая линия с Владимиром Путиным" накануне эфира собрала уже почти два миллиона обращений. И в этом году цифровизация постигла и этот формат - причем с обеих сторон.

Прямая линия с Владимиром Путиным.Президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире в 16-й раз

В студии, откуда президент выйдет на связь со страной, не будет больше зрителей. Две сотни кресел убрали, чтобы сосредоточиться на экранах, куда будут выводиться обращения граждан. Более того предусмотрена и обратная связь - Путин в прямом эфире будет переадресовывать вопросы из регионов их непосредственным руководителям, которым рекомендовано во время Прямой линии находиться на рабочих местах, пить валидол и переживать 7 июня 2018.

Жители России тоже совершили качественный скачок и теперь не ограничиваются просто звонками, а активно присылают видео-обращения, иллюстрируя свои претензии к власти с протокольной безжалостностью. Если уж дорога разбомблена, то это видно невооруженным глазом, а если на стенах плесень, то факт налицо. Не исключено, что тем губернаторам, до которых в четверг не дойдет очередь в прямом эфире, вместе с Зеленой папкой с жалобами теперь будут вручать еще и Зеленую флэшку с видео-пруфами.

Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018.

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