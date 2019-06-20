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Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня 2019 года: онлайн-трансляция, вопросы и ответы президента

20 июня 2019, 02:54  •  42 • В России

Сегодня, 20 июня 2019 года, ровно в полдень Владимир Путин выйдет в эфир национальных телеканалов и радиостанций, чтобы дать ответы на вопросы граждан России. Впервые в таком формате президент пообщался с народом еще в 2001 году, а всего нынешняя Прямая линия станет 17-й по счету.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл формат, в котором пройдет эта телепередача, классическим. То есть никаких революционных новшеств не ожидается, но самое востребованное в этом жанре уже произошло год назад, когда Путин подключил к работе в эфире министров, губернаторов и прочих чиновников. Тем пришлось не только смотреть телевизор, ожидая реакции президента, но и самим отвечать на неприятные вопросы. А после "Прямой линии" появились еще и зеленые папки с жалобами жителей, с которыми Путин беседовал потом с руководителями регионов. Сегодня глава государства продолжит удачно зарекомендовавшую себя практику. Онлайн-трансляцию Прямой линии с президентом смотрите на сайте kp.ru.

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