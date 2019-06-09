Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

"20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - уточнили в пресс-службе.

Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде СМС или ММС-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Также обратиться к президенту через специальное мобильное приложение "Москва - Путину" или сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Обращения принимаются от пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы программы в социальных сетях - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, пользователи приложений "Москва - Путину" и ОК Live смогут выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

О прошлых прямых линиях

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

В 2018 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоялась 7 июня.