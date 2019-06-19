Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трое русских и один украинец: Нилерланды назначили виновных в крушении MH17
Записки Колорадского Таракана. Оле, оле, мы можем побеждать!
Рейтинг партии Порошенко упал до уровня проходного барьера
Следователи назвали имена виновников крушения Боинга МН17
Главная / В России

Прямая линия с президентом России: пользователи Одноклассников смогут задать вопрос Владимиру Путину

19 июня 2019, 17:09  •  48 • В России

20 июня состоится пресс-конференция Владимира Путина. Пользователи социальной сети Одноклассники получат шанс задать волнующие их вопросы президенту России в прямом эфире. Для этого им нужно:

- Зайти в приложение OK Live и авторизоваться в нем. Зарегистрироваться в приложении можно как по номеру телефона, так и используя аккаунт в Одноклассниках.

- Кликнуть на кнопку "Задать вопрос президенту"

- Создать трансляцию и ждать ответа от редактора прямой линии. Во время ожидания можно продолжать смотреть прямой эфир программы на OK Live.

- Если редактору понравится предложенный вопрос, то видео пользователя будет выведено на экран прямой линии, и он сможет задать свой вопрос президенту.

В выборе вопроса редактору поможет функция искусственного интеллекта. Он будет предоставлять редактору только тех пользователей, с которыми хорошо налажена связь.

Кроме того, в этом году участники прямой линии смогут не только задать свой вопрос, но и оценить вопросы других пользователей. Для этого на сайте будет проводиться интерактивное голосование в режиме реального времени. Пользователи смогут выбрать лучший вопрос из тех, что прозвучали в последние 60 минут.

Напомним, Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Прямой эфир начнется в 12:00. В прошлом году Прямая линия с президентом проходила в начале июня. Тогда глава государства в течение почти 4,5 часов отвечал на вопросы российских граждан, а также представителей прессы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
19 июня 2019, 13:54
Следователи назвали имена виновников крушения Боинга МН17
19 июня 2019, 04:09
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в Анти-Россию. Часть 2
18 июня 2019, 18:24
Фермерам и огородникам упростят допуск на рынки
19 июня 2019, 02:24
«С учётом реальной нуждаемости»: Медведев предложил повысить пособие на детей до трёх лет
19 июня 2019, 17:09
«Позор, мне с вами не по пути!»: Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отклонения законопроекта о гражданстве для детей русских
19 июня 2019, 02:24
«На технологиях гиперзвука и лазерной энергии»: какое новейшее оружие получит российская армия в ближайшие годы
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: &quo...
19 июня 2019, 02:39
"Я бы подставил своё мужское плечо": Ляшко раскритиковал Зеленского, не &qu...
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию ...
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему...
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
14 июня 2019, 05:39
Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.