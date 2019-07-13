Прямая линия с Киевом. А почему не с Луганском? • 72 • Аналитика









И если со «звёздами» всё ясно, то решительно непонятно, что скрывается под аморфным термином «простые люди». Неужели какой-нибудь лоцман Новороссийского портофлота или токарь Уралмашзавода после смены буквально жаждет пообщаться с десятком животноводов-огородников из-под Жмеринки? И как вообще можно верифицировать тех, кого засунут в этот телемост, особенно с украинской стороны, ежедневно подтверждающей репутацию феерических фейкомётов, как ныне называют информационных мошенников.



Ведущим назначили Андрея Малахова. Того самого «пожелтевшего» Малахова, в программах которого с очередным страдающим шизофренией фриком «рыдает вся страна». Совместно с ним будет трудиться Мария Ситтель. А со стороны Киева телемост должен был принимать «пророссийский» телеканал «NewsOne». По моему скромному мнению, любая украинская современная структура столь же «пророссийская», сколь некогда «пророссийской» была «Партия регионов», растворившаяся в пространстве и во времени. Ныне адепты этой партии неплохо устроились. К примеру, Лёшенька Гончаренко, до того как радостно снимал на камеру смартфона трупы сгоревших людей в Одессе, был ярым «регионалом».







Ранее на телеканале трудились такие патентованные русофобы, как Матвей Ганапольский, кроющий площадной бранью собственных зрителей, и Евгений Киселёв, который, по мнению некоторых журналистов, уж слишком усердствует в поклонении Бахусу. Пару лет назад телеканал перекупил некто Тарас Козак, член «Оппозиционного блока», но сам телеканал как именовал донбасское ополчение террористами, так и продолжает именовать. И читателя не должны смущать митинги нацистов под окнами телеканала. Это просто часть рейдерского бизнеса – серьёзные люди решают серьёзные вопросы. Те же нацисты недавно громили «Интер», «вскормивший» нынешнего президента Зеленского, калькирующего своего предшественника даже в плане неадекватности поведения.





Матвей Ганапольский



Сам собой напрашивается вопрос: зачем нам устраивать прямую линию Москва – Киев? Конечно, если опустить возможность искусной провокации, которая ярко осветила бы суть современной Украины и её незадачливого комедианта на троне и, естественно, если не брать в расчёт привычное желание руководства телеканала заработать на рейтинге, то ответы на вопрос «зачем» актуально освещают проблемы нашей внешней политики.



Чтобы нас услышали?

С технической точки зрения этот посул нелеп донельзя. Неужели различные припадочные постановления предыдущего президента Порошенко сделали Интернет менее мировым и глобальным?



Более того, в апреле сего года я проживал в одной из гостиниц Свердловска (Луганская Народная Республика). И как-то вечером я вернулся в номер и решил посмотреть телевизор. В какой-то момент я замер в крайнем удивлении, осознав, что от увиденного начинаю чуть ли не жевать закуренную сигарету. С экрана на меня смотрел незабвенный Владимир Вольфович Жириновский, выступая на своём собственном канале ЛДПР ТВ. Как позже мне удалось узнать, при должном желании стать зрителем российского ТВ, по крайней мере на Восточной Украине, не составляет труда.



К тому же непонятно, почему нам в очередной раз говорят о необходимости что-то донести до народа Украины те же люди, которые на протяжении пяти лет твердили о целой ватаге украинских родственников, якобы имеющейся у каждого гражданина России. И, конечно, вся эта родня общается едва ли не ежедневно!



Таким образом, важно понимать, что «глухота» украинцев не техническая и уж тем более не физическая. Эта «глухота» идеологическая и политическая, которая культивируется по двум направлениям. Первое – это прямые и неприкрытые репрессии, от запрета русского языка до уголовного преследования. Второе – быстрый карьерный рост, который светит любому парубку, готовому разделить националистические бредни властей.



Корни такого «благодушия» к Украине московских «креаклов» зиждутся на двух постулатах: «там тоже есть хорошие люди» и «мы братские народы». Первый постулат из категории «для бедных», впрочем, является истиной. Пришедшая к власти нацистская хунта, хоть и меняет размер филейной части номинальных президентов страны, ни к какому голосу народа не прислушивается, погрузив этот самый народ в кривую искусственно созданную реальность. В конце концов, даже наличие в гитлеровской Германии бесконечно талантливых Эриха Марии Ремарка и Стефана Цвейга (которым пришлось бежать из нацистской страны) и их популярность в Союзе никоим образом не повлияло на свержение фюрера. И, как известно, в итоге только Красная Армия имела опыт по ликвидации нацистской нечисти. Не «радиомост» Москва – Берлин, не очередной правозащитник, политик или литератор, а Красная Армия. И уж коль скоро наши журналисты обожают аналогию между современной Украиной и нацистской Германией, то почему сей факт остаётся без внимания?







Избиение журналистки телеканала NewsOne



Второй постулат про «братские народы», как автор уже писал в предыдущих материалах, растёт из того ностальгического посттравматического синдрома, который поразил Россию после развала великого Союза. Эта ностальгия почти тридцать лет не даёт нам подходить к нашему постсоветскому окружению с максимальным прагматизмом, который к тому же подействовал бы на бывшие республики куда более отрезвляюще и куда более спасительно для их населения, нежели показная «дружба».



Таким образом, прямая линия в данном историческом контексте не более чем потрёпанная и истёртая наждачная бумага, которой пытаются сгладить острые углы на стульчике из стали. Дело нелепое и даже вредное. Ведь под нежным покрывалом этой стилизованной в российской манере толерантности серьёзные люди вроде Игоря Коломойского, Арсена Авакова и восходящей звезды махрового украинского нацизма Андрея Билецкого будут решать свои собственные финансовые и политические проблемы, бесконечно далёкие от народа.



А почему нет телемоста Донецк – Москва или Москва – Луганск?

Итак, телемост Киев – Москва был успешно сорван настолько предсказуемыми действиями украинских нацистов, что Нострадамус нервно курит в сторонке. Более того, на сам телеканал «NewsOne» Генпрокуратура Украины уже возбудила уголовное дело по статье «финансирование терроризма». На стенах здания, в котором располагается телеканал, появились характерные нацистские людобойские надписи, а на журналистов телеканала открыли охоту.



Однако даже после этого ни один наш телевизионщик не заикнулся о возможности проведения такого же масштабного и хорошо анонсированного телемоста Москва – Донецк или Москва – Луганск. По какой причине «Россия 1» решила не обращать внимание на куда более благодарную аудиторию, головы которой не замусорены идеологическим неонацистским винегретом и чьи вопросы будут куда более конструктивны, конкретны и своевременны?





Комментарии излишни



По скромному мнению автора, это не было сделано как раз по причине конструктивности и конкретики вопросов, которые может задать Донбасс Москве. Простой житель Донбасса, которого намного сложнее спрятать за богемной шелухой, — очень неприятный для благодушной столичной публики собеседник. Сребреница и Косово: чья бы корова мычала



К примеру, жители Донбасса вполне резонно спросят, по какой причине, имея на руках донбасскую прописку и действующий паспорт, простому человеку до сих пор приходится проходить МАПП на границе часами? Почему нейтральную полосу дороги между двумя пунктами пропуска необходимо проходить пешком с увесистым багажом на руках, несмотря на возраст и пол?



Или же почему российский рынок продолжает оставаться закрытым для продукции из Донбасса? В самом деле, лишь несколько компаний (вроде Луганского мясокомбината) получили разрешение на торговлю своим товаром на территории России. Впрочем, эта территория ограничена Ростовской областью и Крымом. А ведь Донбассу реально есть что предложить рядовому покупателю. Это и молочная продукция, и мясные изделия, и продукция кондитерская, и (из песни слов не выкинешь) алкоголь. Всё это весьма достойного качества и по более чем приемлемым ценам. Автор опробовал вышеозначенные продукты сам и остался доволен, но уже на территории России ничего этого не нашёл.



У Донбасса, боюсь, будет много вопросов… На этой неделе на телеканале «Россия 1» был анонсирован телемост между Москвой и Киевом под названием «Надо поговорить», который должен был состояться 12-го июля. Телевизионщики уверяли зрителя, что этот «уникальный» телемост будет совершенно лишён политики, а героями станут «простые люди» (не политологи и не эксперты), а также различные «звёзды».И если со «звёздами» всё ясно, то решительно непонятно, что скрывается под аморфным термином «простые люди». Неужели какой-нибудь лоцман Новороссийского портофлота или токарь Уралмашзавода после смены буквально жаждет пообщаться с десятком животноводов-огородников из-под Жмеринки? И как вообще можно верифицировать тех, кого засунут в этот телемост, особенно с украинской стороны, ежедневно подтверждающей репутацию феерических фейкомётов, как ныне называют информационных мошенников.Ведущим назначили Андрея Малахова. Того самого «пожелтевшего» Малахова, в программах которого с очередным страдающим шизофренией фриком «рыдает вся страна». Совместно с ним будет трудиться Мария Ситтель. А со стороны Киева телемост должен был принимать «пророссийский» телеканал «NewsOne». По моему скромному мнению, любая украинская современная структура столь же «пророссийская», сколь некогда «пророссийской» была «Партия регионов», растворившаяся в пространстве и во времени. Ныне адепты этой партии неплохо устроились. К примеру, Лёшенька Гончаренко, до того как радостно снимал на камеру смартфона трупы сгоревших людей в Одессе, был ярым «регионалом».Ранее на телеканале трудились такие патентованные русофобы, как Матвей Ганапольский, кроющий площадной бранью собственных зрителей, и Евгений Киселёв, который, по мнению некоторых журналистов, уж слишком усердствует в поклонении Бахусу. Пару лет назад телеканал перекупил некто Тарас Козак, член «Оппозиционного блока», но сам телеканал как именовал донбасское ополчение террористами, так и продолжает именовать. И читателя не должны смущать митинги нацистов под окнами телеканала. Это просто часть рейдерского бизнеса – серьёзные люди решают серьёзные вопросы. Те же нацисты недавно громили «Интер», «вскормивший» нынешнего президента Зеленского, калькирующего своего предшественника даже в плане неадекватности поведения.Сам собой напрашивается вопрос: зачем нам устраивать прямую линию Москва – Киев? Конечно, если опустить возможность искусной провокации, которая ярко осветила бы суть современной Украины и её незадачливого комедианта на троне и, естественно, если не брать в расчёт привычное желание руководства телеканала заработать на рейтинге, то ответы на вопрос «зачем» актуально освещают проблемы нашей внешней политики.С технической точки зрения этот посул нелеп донельзя. Неужели различные припадочные постановления предыдущего президента Порошенко сделали Интернет менее мировым и глобальным?Более того, в апреле сего года я проживал в одной из гостиниц Свердловска (Луганская Народная Республика). И как-то вечером я вернулся в номер и решил посмотреть телевизор. В какой-то момент я замер в крайнем удивлении, осознав, что от увиденного начинаю чуть ли не жевать закуренную сигарету. С экрана на меня смотрел незабвенный Владимир Вольфович Жириновский, выступая на своём собственном канале ЛДПР ТВ. Как позже мне удалось узнать, при должном желании стать зрителем российского ТВ, по крайней мере на Восточной Украине, не составляет труда.К тому же непонятно, почему нам в очередной раз говорят о необходимости что-то донести до народа Украины те же люди, которые на протяжении пяти лет твердили о целой ватаге украинских родственников, якобы имеющейся у каждого гражданина России. И, конечно, вся эта родня общается едва ли не ежедневно!Таким образом, важно понимать, что «глухота» украинцев не техническая и уж тем более не физическая. Эта «глухота» идеологическая и политическая, которая культивируется по двум направлениям. Первое – это прямые и неприкрытые репрессии, от запрета русского языка до уголовного преследования. Второе – быстрый карьерный рост, который светит любому парубку, готовому разделить националистические бредни властей.Корни такого «благодушия» к Украине московских «креаклов» зиждутся на двух постулатах: «там тоже есть хорошие люди» и «мы братские народы». Первый постулат из категории «для бедных», впрочем, является истиной. Пришедшая к власти нацистская хунта, хоть и меняет размер филейной части номинальных президентов страны, ни к какому голосу народа не прислушивается, погрузив этот самый народ в кривую искусственно созданную реальность. В конце концов, даже наличие в гитлеровской Германии бесконечно талантливых Эриха Марии Ремарка и Стефана Цвейга (которым пришлось бежать из нацистской страны) и их популярность в Союзе никоим образом не повлияло на свержение фюрера. И, как известно, в итоге только Красная Армия имела опыт по ликвидации нацистской нечисти. Не «радиомост» Москва – Берлин, не очередной правозащитник, политик или литератор, а Красная Армия. И уж коль скоро наши журналисты обожают аналогию между современной Украиной и нацистской Германией, то почему сей факт остаётся без внимания?Второй постулат про «братские народы», как автор уже писал в предыдущих материалах, растёт из того ностальгического посттравматического синдрома, который поразил Россию после развала великого Союза. Эта ностальгия почти тридцать лет не даёт нам подходить к нашему постсоветскому окружению с максимальным прагматизмом, который к тому же подействовал бы на бывшие республики куда более отрезвляюще и куда более спасительно для их населения, нежели показная «дружба».Таким образом, прямая линия в данном историческом контексте не более чем потрёпанная и истёртая наждачная бумага, которой пытаются сгладить острые углы на стульчике из стали. Дело нелепое и даже вредное. Ведь под нежным покрывалом этой стилизованной в российской манере толерантности серьёзные люди вроде Игоря Коломойского, Арсена Авакова и восходящей звезды махрового украинского нацизма Андрея Билецкого будут решать свои собственные финансовые и политические проблемы, бесконечно далёкие от народа.Итак, телемост Киев – Москва был успешно сорван настолько предсказуемыми действиями украинских нацистов, что Нострадамус нервно курит в сторонке. Более того, на сам телеканал «NewsOne» Генпрокуратура Украины уже возбудила уголовное дело по статье «финансирование терроризма». На стенах здания, в котором располагается телеканал, появились характерные нацистские людобойские надписи, а на журналистов телеканала открыли охоту.Однако даже после этого ни один наш телевизионщик не заикнулся о возможности проведения такого же масштабного и хорошо анонсированного телемоста Москва – Донецк или Москва – Луганск. По какой причине «Россия 1» решила не обращать внимание на куда более благодарную аудиторию, головы которой не замусорены идеологическим неонацистским винегретом и чьи вопросы будут куда более конструктивны, конкретны и своевременны?По скромному мнению автора, это не было сделано как раз по причине конструктивности и конкретики вопросов, которые может задать Донбасс Москве. Простой житель Донбасса, которого намного сложнее спрятать за богемной шелухой, — очень неприятный для благодушной столичной публики собеседник.К примеру, жители Донбасса вполне резонно спросят, по какой причине, имея на руках донбасскую прописку и действующий паспорт, простому человеку до сих пор приходится проходить МАПП на границе часами? Почему нейтральную полосу дороги между двумя пунктами пропуска необходимо проходить пешком с увесистым багажом на руках, несмотря на возраст и пол?Или же почему российский рынок продолжает оставаться закрытым для продукции из Донбасса? В самом деле, лишь несколько компаний (вроде Луганского мясокомбината) получили разрешение на торговлю своим товаром на территории России. Впрочем, эта территория ограничена Ростовской областью и Крымом. А ведь Донбассу реально есть что предложить рядовому покупателю. Это и молочная продукция, и мясные изделия, и продукция кондитерская, и (из песни слов не выкинешь) алкоголь. Всё это весьма достойного качества и по более чем приемлемым ценам. Автор опробовал вышеозначенные продукты сам и остался доволен, но уже на территории России ничего этого не нашёл.У Донбасса, боюсь, будет много вопросов… Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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