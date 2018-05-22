"Прямая линия" Путина станет технологичней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков немного приоткрыл завесу тайны над предстоящей в июне "Прямой линией" Владимира Путина, о которой уже начали писать в прессе.

- В этом году "Прямая линия" предусматривает различные новации, - подтвердил он сообщения о грядущих изменениях в формате общения главы государства с гражданами страны. - Суть этого уникального в мировой практике мероприятия с содержательной точки зрения останется той же. Но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении.

Правда, конкретизировать - в чем будут изменения и действительно ли "Прямая линия" в этот раз вся целиком будет построена на виртуальном общении с регионами, а вопросов из зала не будет - Песков не стал.

- Придет время - детально обо всем расскажем, - попросил он журналистов немного подождать.

Предположительно, "Прямая линия" состоится 7 июня, но официально в Кремле эту информацию пока не подтвердили.