|
"Прямая линия" Путина станет технологичней
22 мая 2018, 15:09 • 29 • В России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков немного приоткрыл завесу тайны над предстоящей в июне "Прямой линией" Владимира Путина, о которой уже начали писать в прессе.
- В этом году "Прямая линия" предусматривает различные новации, - подтвердил он сообщения о грядущих изменениях в формате общения главы государства с гражданами страны. - Суть этого уникального в мировой практике мероприятия с содержательной точки зрения останется той же. Но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении.
Правда, конкретизировать - в чем будут изменения и действительно ли "Прямая линия" в этот раз вся целиком будет построена на виртуальном общении с регионами, а вопросов из зала не будет - Песков не стал.
- Придет время - детально обо всем расскажем, - попросил он журналистов немного подождать.
Предположительно, "Прямая линия" состоится 7 июня, но официально в Кремле эту информацию пока не подтвердили.
Подпишитесь на нас
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 мая 2018, 09:39
|
16 мая 2018, 17:39
|
19 мая 2018, 12:24
|
17 мая 2018, 01:54
|
20 мая 2018, 09:09
|
17 мая 2018, 23:09
|
19 мая 2018, 17:09