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"Прямая линия" Путина станет технологичней

22 мая 2018, 15:09  •  29 • В России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков немного приоткрыл завесу тайны над предстоящей в июне "Прямой линией" Владимира Путина, о которой уже начали писать в прессе.

- В этом году "Прямая линия" предусматривает различные новации, - подтвердил он сообщения о грядущих изменениях в формате общения главы государства с гражданами страны. - Суть этого уникального в мировой практике мероприятия с содержательной точки зрения останется той же. Но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении.

Правда, конкретизировать - в чем будут изменения и действительно ли "Прямая линия" в этот раз вся целиком будет построена на виртуальном общении с регионами, а вопросов из зала не будет - Песков не стал.

- Придет время - детально обо всем расскажем, - попросил он журналистов немного подождать.

Предположительно, "Прямая линия" состоится 7 июня, но официально в Кремле эту информацию пока не подтвердили.

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