Прямая линия Путина перешла на новый формат: "Телевидение не нужно"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о "прямой линии" Владимира Путина, заявил, что "камеры больше не нужны" и "телевидение тоже больше не нужно". У любого гражданина России есть мультиформатный вариант задать напрямую свой вопрос главе государства.

Напомним 30 июня президент России Владимир Путин проведёт очередную "прямую линию". Программа стартует в эфире в 12:00 по мск. Транслировать её будут сразу несколько телеканалов и радиостанций.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на новый — мультимедийный формат, благодаря которому у любого гражданина нашей страны появляется возможность задать главе государства свой наболевший вопрос в том виде, в каком ему удобно - записать видео, наговорить аудио или прислать текст.

"Абсолютное мультиформатное приложение, - отметили в Кремле, говоря о специальном мобильном приложении "Москва – Путину". - Камеры больше не нужны. И телевидение тоже больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин и со своим смартфоном".

Песков подчеркнул, что такая технология даёт возможность "исключить посредников при общении граждан с президентом". Хотя их и так, по словам Пескова, особо не было. Он напомнил о том, что Путин лично знакомился "с большой частью массива обращений граждан".