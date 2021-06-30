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Прямая линия началась: Вызвавший споры аксессуар Путина первым попал в объектив камер

30 июня 2021, 13:15  •  77 • Политика
Вызвавший в прошлом году споры аксессуар президента России Владимира Путина одним из первых попал в объективы камер. Прямая линия с лидером России началась.
Telegram-канал RIA_Kremlinpool выложил видео, на котором запечатлено начало прямой линии с Владимиром Путиным. В кадре большой стол: президент пожал руки женщинам-коллегам, которые сели по оба края стола, а сам сел во главе.
Также в объективы камер попала и термокружка Владимира Путина.
"Путин в кресле. Кружка на месте. Прямая линия началась", - подписали журналисты видео.
Напомним, что в декабре прошлого года президент раскрыл содержимое своей термокружки. По словам президента, из термокружки он пьёт сбор сибирских трав.
"Чай. Это даже не чай, а завар сибирских трав", - рассказал тогда Путин.

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