Прямая линия началась: Вызвавший споры аксессуар Путина первым попал в объектив камер

Вызвавший в прошлом году споры аксессуар президента России Владимира Путина одним из первых попал в объективы камер. Прямая линия с лидером России началась.

Telegram-канал RIA_Kremlinpool выложил видео, на котором запечатлено начало прямой линии с Владимиром Путиным. В кадре большой стол: президент пожал руки женщинам-коллегам, которые сели по оба края стола, а сам сел во главе.

Также в объективы камер попала и термокружка Владимира Путина.

"Путин в кресле. Кружка на месте. Прямая линия началась", - подписали журналисты видео.

Напомним, что в декабре прошлого года президент раскрыл содержимое своей термокружки. По словам президента, из термокружки он пьёт сбор сибирских трав.

"Чай. Это даже не чай, а завар сибирских трав", - рассказал тогда Путин.