Прямая безлимитная: президент 17-й раз ответит на вопросы россиян

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая пройдет 20 июня, президент уделит максимальное внимание вопросам россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Программа пройдет в традиционном формате. Как и в прошлом году, к разговору будут подключаться руководители профильных ведомств и губернаторы, уточнил он. Время диалога президента с гражданами не ограничено, добавил Дмитрий Песков. Такой формат уже доказал свою эффективность, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, президент затронет вопросы борьбы с бедностью, качества управления в регионах, экологические проблемы. Не обойдет глава государства и внешнеполитические темы, в том числе взаимоотношения с Украиной.

Прямая линия пройдет уже 17-й раз. Она начнется в четверг в 12.00. Студию программы по традиции оборудовали в Гостином дворе.

Классический формат

Готовиться к прямой линии президент начал за несколько дней до ее старта: глава государства просматривает массив обращений граждан, читает весь набор справочных материалов, которые присылают к мероприятию министерства и ведомства, проводит совещания с администрацией, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это будет мероприятие в уже устоявшемся формате, у президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, — пояснил он. — В целом это будет классический формат: акцент, естественно, на содержании, на том, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей — и тех, которые за 10 дней с момента объявления сбора вопросов поступили, и тех, которые будут поступать во время прямого эфира.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких ограничений по длительности диалога главы государства с населением не существует. С 2007 года эфир прямой линии стабильно продолжается более трех часов, а в 2013-м был установлен рекорд — 4 часа 47 минут.

Вопрос по существу

В последние годы объем обращений в адрес президента составляет около 2–3 млн, в эфире глава государства обычно успевает лично ответить на более чем 70 вопросов, которые поступают из разных регионов страны и даже из-за рубежа. Так, в 2014 году свое видеообращение Владимиру Путину передал бывший агент спецслужб США Эдвард Сноуден. В этом году вопрос о судьбе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье в адрес российского лидера уже направил известный французский океанолог Жан-Мишель Кусто.

По традиции, большинство вопросов прямой линии касаются внутренних проблем — социально-экономической ситуации в стране, жилищных вопросов и экологии.

Уже как минимум семь сообщений стали поводом для проверки со стороны следственных органов. Речь идет о проблемах, с которыми к главе государства обратились жители Калужской, Белгородской и Саратовской областей, а также Хабаровского и Красноярского краев. Так, семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника из Калуги тщетно пытается добиться положенного по закону жилья. А дольщики из Красноярска и Хабаровска несколько лет не могут получить приобретенные квартиры. Кроме того, следственные органы проверяют жалобу жителей Белгородской области, которые восемь лет живут без питьевой воды.

С прошлого года в разговоре президента с россиянами участвуют члены правительства и губернаторы. В 2018 году на прямой связи с главой государства были три вице-премьера, четыре министра и шесть руководителей регионов.

Акцент на регионы

Классический формат прямой линии уже доказал свою эффективность, отметил профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

— Президент вновь коснется вопросов пенсионной реформы, экологических проблем и мусорных свалок, повышения качества и уровня жизни простых людей в целом, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — Представляется вероятным, что глава государства уделит внимание и вопросам повышения эффективности деятельности силовых ведомств, в частности, МВД на фоне последних резонансных событий. Не исключаю, что одной из важных тем может стать проблематика управления на региональном уровне.

Президент хочет, чтобы население понимало и поддерживало действия властей на всех уровнях, отметил глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

— Думаю, поэтому будет сделан акцент на успешно проявляющие себя в этой задаче регионы, особенно те, в которых губернаторы уже обновлены, — полагает он.

Механизмы «интерактива» и «переадресации», которые президент впервые использовал в предыдущей прямой линии при коммуникации с министрами и главами субъектов, скорее всего, будут применяться и в этом году, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— К прямой линии в этом году могут быть подключены регионы, которым предстоят выборы, территории, пострадавшие от природных катаклизмов, а также субъекты с неблагоприятными показателями социально-экономического развития и низким уровнем доверия к власти, — отметил он.

Диалог власти и населения

При подготовке нынешней прямой линии столкнулись два подхода, полагает политолог Аббас Галлямов.

— Первый — традиционный. Если победит он, то президент в основном будет решать конкретные локальные проблемы, на которые будут жаловаться граждане, — отметил эксперт. — В последнее время, однако, в обществе зреет запрос на более глубокое — системное — обсуждение проблем страны. Отреагирует ли на него глава государства — сказать пока невозможно.

Одной из ключевых тем предстоящей «Прямой линии с Владимиром Путиным» станет вопрос диалога власти и населения, их умения находить компромисс в решении самых сложных проблем, а также тема гражданской активности на благо общества, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Обязательно прозвучит тема единства и солидарности как условия поступательного развития, — заявил он «Известиям». — Не обойдет Владимир Путин вниманием экономику, интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а также актуальные проблемы международной жизни. Затронет тему повышения эффективности и качества госуправления, а также вопрос либерализации уголовного законодательства. Расскажет о борьбе с бедностью и заверит в правильности выбранного пути.

Один из основных акцентов будет сделан на обсуждении вопросов повышения доходов граждан и борьбы с бедностью, прогнозирует политолог Антон Хащенко.

— Возможно, президент затронет и конкретные инициативы последнего времени, будь то изменение критериев нуждаемости или повышение социальных выплат семьям с детьми, — предположил эксперт в разговоре с «Известиями». — Среди других тем наверняка будет достаточно крупный блок вопросов, связанный с проблемами, которые не решаются на местном уровне. Логичной выглядит дискуссия о выводах из истории с журналистом Иваном Голуновым.

По его мнению, стоит ожидать и вопросов, связанных с внешнеполитической ситуацией. Президент не обойдет стороной в том числе темы взаимоотношений с Украиной и будущего Донбасса.