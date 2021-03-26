Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / Политика

Прям так - это ложь! Захарова публично разоблачила генсека НАТО

26 марта 2021, 12:30  •  156 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично опровергла заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы наша страна отказывается от диалога. "Это ложь. Вот прям так - это ложь!" - заявила дипломат.
Ранее во время своего выступления перед студентами Южно-Флоридского университета (USF) генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с нашей страной прекратилось якобы с подачи России.
Во время своего брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова публично опровергла заявление Столтенберга, уличив его в обмане.
"Это ложь. Вот прям так - это ложь!" - подчеркнула российский дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
26 марта 2021, 07:00
Макрон заявил о возникшей в пандемию войне: "Виновата" традиционно Россия
26 марта 2021, 00:35
Оружие России, вызывающее зависть США: Военный эксперт назвал десяток образцов
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 08:45
Леонид Рошаль сделал заявление о состоянии Байдена: "Опасно не только для Америки"
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
22 марта 2021, 05:50
Когда вспыхнет Донбасс: Инсайдер заявил о единственном сдерживающем факторе
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.