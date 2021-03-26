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Прям так - это ложь! Захарова публично разоблачила генсека НАТО
26 марта 2021, 12:30 • 156 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично опровергла заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы наша страна отказывается от диалога. "Это ложь. Вот прям так - это ложь!" - заявила дипломат.
Ранее во время своего выступления перед студентами Южно-Флоридского университета (USF) генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с нашей страной прекратилось якобы с подачи России.
Во время своего брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова публично опровергла заявление Столтенберга, уличив его в обмане.
"Это ложь. Вот прям так - это ложь!" - подчеркнула российский дипломат.
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