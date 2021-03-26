Прям так - это ложь! Захарова публично разоблачила генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично опровергла заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы наша страна отказывается от диалога. "Это ложь. Вот прям так - это ложь!" - заявила дипломат.

Ранее во время своего выступления перед студентами Южно-Флоридского университета (USF) генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с нашей страной прекратилось якобы с подачи России.

Во время своего брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова публично опровергла заявление Столтенберга, уличив его в обмане.

"Это ложь. Вот прям так - это ложь!" - подчеркнула российский дипломат.