Прячутся в одежде, залезают в обувь: Австралию продолжают преследовать природные катаклизмы

Как пишет немецкое издание Die Welt, после всех перенесённых природных катаклизмов Австралии грозит "паучья чума": на континенте активизировался ядовитый Atrax robustus, известный также как сиднейский воронковый паук.

По информации издания, недавние ливни смыли их паутину, поэтому пауки стали прятаться в жилищах людей. Австралийцам приходится быть крайне осторожными и постоянно осматривать свои дома, а также одежду и обувь: зачастую членистоногие прячутся именно в них.

Учёные напоминают: сиднейский воронковый паук считается одним из самых ядовитых в мире. Одного укуса достаточно, чтобы убить человека.

Вот что пишет о пауке Atrax robustus "Википедия":

При определённых обстоятельствах укус Atrax robustus для человека смертелен. С 1981 года в распоряжении врачей имеется противоядие, и с тех пор не было заявлено ни об одном случае смерти. С 1927 по 1981 год от укуса умерли 13 человек. Ядовитое действие оказывает прежде всего протеин под названием "дельта атракотоксин", который воздействует непосредственно на нервную систему человека. Примечателен тот факт, что яд опасен прежде всего для человека и приматов, в то время как на других млекопитающих, таких как собака и кошка, он не оказывает своё ядовитое действие.

Сотрудники Австралийского зоопарка рептилий на своей странице в Facebook предупредили жителей об опасности и напомнили, что только у них есть единственный в мире запас противоядия. Но для его пополнения зоопарку нужно несколько экземпляров Atrax robustus, поэтому австралийцев просят не убивать найденных пауков, а приносить их специалистам.

Die Welt поясняет, что в Австралии обитает около 35 различных видов воронковых пауков. Вид Atrax robustus встречается в основном в окрестностях Сиднея, на юго-востоке страны. В сезон дождей пауки покидают свои сети и отправляются на поиски потенциального партнёра. Остерегаться следует прежде всего самцов, поскольку они в шесть раз ядовитее самок.