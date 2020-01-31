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Прячутся в одежде, залезают в обувь: Австралию продолжают преследовать природные катаклизмы
31 января 2020, 22:09 • 100 • В мире
После страшных лесных пожаров и наводнений жителей Австралии подстерегает новая опасность - нашествие ядовитых пауков Atrax robustus. Это один из немногих видов пауков, от укуса которых человек может умереть. Местные жители стали всё чаще находить ядовитых членистоногих в своих домах - пауки прячутся в одежде, залезают в обувь. И это ещё один природный катаклизм.
Как пишет немецкое издание Die Welt, после всех перенесённых природных катаклизмов Австралии грозит "паучья чума": на континенте активизировался ядовитый Atrax robustus, известный также как сиднейский воронковый паук.
По информации издания, недавние ливни смыли их паутину, поэтому пауки стали прятаться в жилищах людей. Австралийцам приходится быть крайне осторожными и постоянно осматривать свои дома, а также одежду и обувь: зачастую членистоногие прячутся именно в них.
Учёные напоминают: сиднейский воронковый паук считается одним из самых ядовитых в мире. Одного укуса достаточно, чтобы убить человека.
Вот что пишет о пауке Atrax robustus "Википедия":
Сотрудники Австралийского зоопарка рептилий на своей странице в Facebook предупредили жителей об опасности и напомнили, что только у них есть единственный в мире запас противоядия. Но для его пополнения зоопарку нужно несколько экземпляров Atrax robustus, поэтому австралийцев просят не убивать найденных пауков, а приносить их специалистам.
Die Welt поясняет, что в Австралии обитает около 35 различных видов воронковых пауков. Вид Atrax robustus встречается в основном в окрестностях Сиднея, на юго-востоке страны. В сезон дождей пауки покидают свои сети и отправляются на поиски потенциального партнёра. Остерегаться следует прежде всего самцов, поскольку они в шесть раз ядовитее самок.
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