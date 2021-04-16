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Прячут трудовые книжки: Киев запугал украинцев бомбардировками русской армии

16 апреля 2021, 09:55  •  288 • Политика
Украинцев, вероятно, готовят к войне с Россией, распространяя слухи один нелепее другого. По словам донецкого военкора Алексея Акутина, на некоторых украинских предприятиях уже прячут трудовые книжки от бомбардировок русской армии.
В своём Telegram-канале военкор отметил, что не только жителям Донбасса прочат грядущие боевые действия и широкомасштабную войну. По данным источников на украинской территории, на некоторых предприятиях… людям отдают на руки трудовые книжки.
"Чтобы они могли их сохранить, когда всех начнёт бомбить" русская армия, отметил военкор.
"Но Докучаевск при этом отойдёт Украине. Где здесь логика, - никому не известно. Да и не важно, судя по всему", - написал он, отметив, что чем нелепее ложь, тем охотнее в неё верят.

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