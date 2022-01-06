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Прячем кошельки и наблюдаем: Пронько – о главных угрозах 2022 года
06 января 2022, 08:55 • 68 • Политика
Набиуллина гарантирует рост нищеты. Скудоумие ЦБ – главная угроза для доходов населения.
Минувший год стал годом полного провала денежно-кредитной политики ЦБ. Эльвира Набиуллина так долго таргетировала инфляцию, что упустила момент её резкого роста. Боюсь, что и в новом, 2022 году эта порочная практика будет продолжена. Своей политикой команда Центробанка гарантирует рост нищеты и бедности в России.
Поразительно, но факт: чем больше команда Эльвиры Набиуллиной борется с инфляцией, тем быстрее ускоряется рост цен в России, а экономическая активность резко снижается.
В спор с Эльвирой Набиуллиной, как известно, вступил предприниматель Олег Дерипаска.
Глава ЦБ с этим, конечно, не согласна. У неё виноваты в росте инфляции ФРС, Евроцентробанк, банки Англии и Японии, а она почти "белая и пушистая". То, что её внутренняя политика ведёт к стагнации в отечественной экономике, то, что инфляция у нас во многом не монетарная, ей, по всей видимости, невдомёк.
– поделился своим прогнозом финансовый аналитик Владимир Левченко.
Единственный способ борьбы с инфляцией, который умеет применять госпожа Набиуллина, – это сокращение спроса через падение покупательной способности населения. Все её предыдущие "успехи" и были обеспечены данным фактом. Вместо стимулирования производства и предложения она предпочитает его сокращать. Ещё один её излюбленный метод – это перманентная девальвация рубля, что также бьёт по карману потребителей в России.
В минувшем году было забавно наблюдать за коллегой госпожи Набиуллиной – министром финансов Антоном Силуановым, который путался в "показаниях" и по поводу уровня инфляции, и по поводу индексации бюджетникам и пенсионерам:
Кстати, реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в прошлом году снизился на 2,4%, если сравнивать показатели год к году. Реальные пенсии снижались практически весь 2021 год. В новом, 2022-м ситуация навряд ли изменится.
Что с того?
Без слома нынешней ущербной денежно-кредитной политики ЦБ, которая очевидным образом обанкротилась, без введения тотальной ответственности Центробанка вместе с правительством за экономический рост, наращивание производства и создание новых рабочих мест инфляцию не удастся одолеть. Ситуация будет только усугубляться. Хотя возможна стабилизация по "рецепту Эльвиры Сахипзадовны", когда абсолютное большинство населения России окажется в тотальной бедности и нищете. Параллельно выплачивая гигантские долги банкам и аферистам из микрофинансовых организаций (МФО). Без радикальных изменений мы обречены на безудержный рост цен, как это уже было в 90-е.
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