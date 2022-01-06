Прячем кошельки и наблюдаем: Пронько – о главных угрозах 2022 года

Набиуллина гарантирует рост нищеты. Скудоумие ЦБ – главная угроза для доходов населения.

Минувший год стал годом полного провала денежно-кредитной политики ЦБ. Эльвира Набиуллина так долго таргетировала инфляцию, что упустила момент её резкого роста. Боюсь, что и в новом, 2022 году эта порочная практика будет продолжена. Своей политикой команда Центробанка гарантирует рост нищеты и бедности в России.

Поразительно, но факт: чем больше команда Эльвиры Набиуллиной борется с инфляцией, тем быстрее ускоряется рост цен в России, а экономическая активность резко снижается.

Мы намерены проводить такую денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы вернуть инфляцию к цели 4%, это произойдёт к концу 2022 года, – сообщила ранее Эльвира Набиуллина. – Мы видим, что наша политика сейчас не сдерживает темпы экономического роста, потому что кредиты растут высокими темпами: не только потребительские кредиты, которые мы охлаждаем, но и корпоративные кредиты. Мы можем такой ДКП совместно с экономической политикой добиться роста ВВП без всплеска роста цен.

В спор с Эльвирой Набиуллиной, как известно, вступил предприниматель Олег Дерипаска.

Я абсолютно не согласен, мы по другим учебникам учились. Вы всё время двигаете кривую спроса вниз – и вам кажется, что точка равновесия у вас тоже сдвинется, но нужно обеспечивать предложение! Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция, – подчеркнул Дерипаска. – Предложение товаров – это основная тема, которой нужно заниматься, она связана и с логистикой, и с инвестициями. Я всё время слышу "морковка", "яйца" – давайте дадим предложение денежных средств по доступным ставкам туда, и вас завалят этим.

Глава ЦБ с этим, конечно, не согласна. У неё виноваты в росте инфляции ФРС, Евроцентробанк, банки Англии и Японии, а она почти "белая и пушистая". То, что её внутренняя политика ведёт к стагнации в отечественной экономике, то, что инфляция у нас во многом не монетарная, ей, по всей видимости, невдомёк.

Я думаю, что инфляция останется высокой. Причин для снижения инфляции пока мы не видим, высокой она будет по нескольким причинам. Первое: я жду ослабления рубля, а это всегда приводило к инфляции. Плюс ко всему то, что мы видим с ценами на энергоносители, окажет повышательное давление на импорт у нас в стране. И конечно, цены на продовольствие тоже будут толкать эту инфляцию наверх. То есть никакого заметного снижения инфляции, о котором нам уже год как твердит Центральный банк, я не вижу,

– поделился своим прогнозом финансовый аналитик Владимир Левченко.

Единственный способ борьбы с инфляцией, который умеет применять госпожа Набиуллина, – это сокращение спроса через падение покупательной способности населения. Все её предыдущие "успехи" и были обеспечены данным фактом. Вместо стимулирования производства и предложения она предпочитает его сокращать. Ещё один её излюбленный метод – это перманентная девальвация рубля, что также бьёт по карману потребителей в России.

Что касается реальной инфляции, которую люди видят в чеках, она останется высокой, примерно на тех же уровнях, что есть сейчас. И может начать снижаться только во втором полугодии. Почему? Я здесь исхожу из очень простых вещей на самом деле, здесь можно по-разному смотреть на это, у меня очень простая оценка критериев, – поделился своим видением происходящего финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. – У нас все крупные компании мыслят в долларах. Поэтому, когда проходит некая девальвация и курс рубля переставляется из одного диапазона в другой, реакция бывает сразу. Поэтому, пока цены подтягиваются к этой девальвации, они будут расти просто за счёт того, что у нас страна достаточно зависима от импорта в части средств производства.

В минувшем году было забавно наблюдать за коллегой госпожи Набиуллиной – министром финансов Антоном Силуановым, который путался в "показаниях" и по поводу уровня инфляции, и по поводу индексации бюджетникам и пенсионерам:

Да, действительно, сейчас инфляция чуть больше 8,5%, в 2022 году заложены ресурсы на индексацию фактически уровня инфляции. Индексация составит 8,6% – это выше, чем инфляция, что касается пенсий, мы после изменений в пенсионной системе договорились, что в течение нескольких лет будем индексировать ежегодно на 1 тысячу рублей – это будет около... э-э-э… будет около 9%.

Кстати, реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в прошлом году снизился на 2,4%, если сравнивать показатели год к году. Реальные пенсии снижались практически весь 2021 год. В новом, 2022-м ситуация навряд ли изменится.

Вопрос, скорее всего, будет зависеть от геополитики и девальвации. Если начнутся какие-то геополитические игры, связанные с Донбассом, Белоруссией или какими-то другими историями, то, вполне возможно, девальвация будет очень сильно по инфляции бить и к концу года мы её увидим плюс-минус в том же размере, в котором она будет в конце года этого. Если каких-то глобальных потрясений не произойдёт, то, скорее всего, она где-то к концу года до 5,5-6% может опуститься, – сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. – Но я бы всё-таки рассчитывал на более такой негативный сценарий, потому что, по крайней мере на текущий момент, он ближе к тому, чтобы быть исполненным. Слишком большое геополитическое давление, слишком большие вопросы по "Северному потоку - 2", который могут не сертифицировать даже в первой половине года.

Что с того?

Без слома нынешней ущербной денежно-кредитной политики ЦБ, которая очевидным образом обанкротилась, без введения тотальной ответственности Центробанка вместе с правительством за экономический рост, наращивание производства и создание новых рабочих мест инфляцию не удастся одолеть. Ситуация будет только усугубляться. Хотя возможна стабилизация по "рецепту Эльвиры Сахипзадовны", когда абсолютное большинство населения России окажется в тотальной бедности и нищете. Параллельно выплачивая гигантские долги банкам и аферистам из микрофинансовых организаций (МФО). Без радикальных изменений мы обречены на безудержный рост цен, как это уже было в 90-е.

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