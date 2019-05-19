«Прозвучало много тревожных звонков»: как напряжённость в отношениях США и Ирана влияет на страны Персидского залива

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд созывает экстренный саммит лидеров арабских стран. Сообщается, что причиной проведения встречи стали нападения на танкеры в ОАЭ и на нефтепровод в самой Саудовской Аравии. Ответственность за оба инцидента Эр-Рияд возложил на Иран и связанные с ним структуры. В то же время представители королевства неоднократно указывали, что не хотят войны с Тегераном. Между тем власти ИРИ все обвинения отрицают, подчёркивая, что подобные провокации нацелены на обострение ситуации в регионе. По мнению экспертов, в ходе саммита государства постараются выработать меры, которые снизят напряжённость. Однако аналитики не исключают, что США попробуют использовать эту возможность, чтобы подтолкнуть некоторые страны к более решительным мерам против Ирана, на который Вашингтон пытается оказывать давление.

Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабских стран, входящих в Лигу арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, провести экстренный саммит в Мекке 30 мая. Об этом со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел королевства сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.

Как сообщает телеканал, саудовский монарх настаивает на проведении саммита из-за «атаки на суда в территориальных водах Объединённых Арабских Эмиратов и нападения поддерживаемых террористами и Ираном хуситов на две станции по перекачке нефти на территории Королевства (Саудовской Аравии)».

Речь идёт о двух инцидентах, произошедших недавно в регионе. 12 мая МИД ОАЭ заявил, что неподалёку от порта Фуджейра в территориальных водах страны четыре коммерческих судна, два из которых принадлежали саудитам, подверглись диверсионной атаке. Западные СМИ сообщили, что речь шла о нефтяных танкерах и поспешили обвинить в нападении на них Иран.

Один из танкеров, пострадавших в ходе диверсии в порту Фуджейры

Reuters

© Satish Kumar

14 мая принадлежащий саудовской нефтяной компании Saudi Aramco нефтепровод был атакован беспилотниками йеменских повстанцев хуситов (группировка «Ансар Аллах»). Саудовская сторона возложила ответственность за диверсию на Тегеран. Иран все обвинения отверг, призвав расследовать инциденты.

Призыв саудовского монарха провести экстренный саммит из-за угроз региональной стабильности уже получил поддержку Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает та же Al Arabyia, в МИД ближневосточного государства заявили, что этот шаг отражает «постоянное стремление лидеров Саудовской Аравии установить мир и безопасность в регионе».

«В сложившихся критических обстоятельствах необходимо, чтобы страны Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива заняли единую позицию по отношению к тем вызовам и угрозам, что нас окружают», — подчеркнули в МИД ОАЭ.

Также, как сообщает государственное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency (SPA), накануне ночью наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, занимающему пост министра обороны страны, позвонил госсекретарь США Майк Помпео.

«В ходе телефонного разговора они обсудили развитие событий в регионе, а также усилия по укреплению безопасности и стабильности», — информирует SPA.

Почти одновременно с этими сообщениями министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия не стремится к военной конфронтации с Ираном, однако «если другая сторона выберет войну, королевство будет отвечать жёстко и решительно, защищая себя и свои интересы», передаёт его слова SPA. Глава саудовской дипломатии призвал не позволить Тегерану «сеять разрушения и хаос во всем мире» и заявил, что на встрече в Мекке арабские лидеры должны будут обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Исламской республики.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Reuters

© Faisal Al Nasser

Уйти от давления

Хотя официальные представители Саудовской Аравии утверждают, что не стремятся к конфронтации, в королевстве высказываются и более радикальные точки зрения. Так, 16 мая выходящая в Эр-Рияде англоязычная газета Arab News призвала к нанесению авиаударов по Ирану, приведя в пример американские бомбёжки Сирии в 2017 и 2018 годах.

Авторы статьи твёрдо убеждены «в необходимости сдерживания и карательных мер, чтобы Иран понимал: ни один злонамеренный шаг не сойдёт ему с рук». «Такой мерой, по нашему мнению, должен быть выверенный точечный удар», — заявило издание.

По словам президента Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслава Матузова, поступающие с саудовской стороны смешанные сигналы — то угрозы и обвинения в адрес Ирана, то попытки продемонстрировать миролюбивую позицию — вызваны давлением Соединённых Штатов.

«Саудовская Аравия находится под большим прессингом со стороны США, — заявил RT Матузов. — Эр-Рияд же хочет избежать этого давления и эскалации конфликта с Ираном, к которому её подталкивает Вашингтон».

По словам эксперта, саудовская дипломатия будет стараться заручиться поддержкой других арабских лидеров для выработки общей позиции по ситуации в регионе. Для этого ей и нужен саммит в Мекке. Однако, отмечает он, и США могут использовать саммит, чтобы «поощрить арабские страны на активные действия против Ирана», ведь самим американцам идти на эскалацию крайне рискованно. В случае прямого столкновения Вашингтона и Тегерана под удар иранских ракет могут попасть американские военные базы как в ОАЭ или Катаре, так и в Афганистане.

Вячеслав Матузов особо выделил тот факт, что именно американские СМИ, в частности The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации Трампа, одними из первых обвинили Иран в атаке на танкеры в Персидском заливе.

«Такое искусственное педалирование якобы причастности Ирана со стороны США наводит на подозрение, что эта провокация была устроена с целью втянуть Саудовскую Аравию в военные действия против Исламской республики, — считает политолог. — Кто-то искусственно пытается поставить саудовцев в безвыходное положение».

Сейчас Саудовская Аравия «стремится разрядить обстановку и найти выход из опасного американо-иранского противостояния», заявила в беседе с RT редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Каринэ Геворгян. Возможно, отмечает эксперт, в Эр-Рияде осознают, что США использует государства региона как «расходный материал» для достижения собственных внешнеполитических целей.

«Для Саудовской Аравии прозвучало много тревожных звонков, — считает политолог. — В случае военной эскалации конфликта под вопросом окажется возможность транспортировки нефти через Ормузский пролив. А для саудовцев это крах».

Необходимость разрядки

С начала мая, когда руководство США приняло решение отправить к берегам Ирана группу кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, Вашингтон и Тегеран обмениваются жёсткими заявлениями.

К примеру, анонсируя отправку авианосной группы, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предупредил иранцев, что «любое посягательство на интересы США или их союзников будет встречено неумолимой силой». В свою очередь, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хуссейн Салами назвал американский авианосец «мишенью» и пообещал в случае необходимости нанести США «удар в голову».

Помимо авианосцев США отправили в район Персидского залива стратегические бомбардировщики B-52 и ЗРК Patriot. Также Соединённые Штаты отменили исключения для ряда стран из введённого ещё в ноябре антииранского нефтяного эмбарго, желая подорвать доходы исламской республики. С этой же целью Вашингтон ввёл в мае санкции против иранской металлургической промышленности.

Иран, в свою очередь, заявил, что приостанавливает выполнение обязательств по ряду пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года («ядерной сделке»), направленных на недопущение накопления материалов, которые можно использовать для создания ядерного оружия.

18 мая министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что не верит, что какая бы то ни было держава желает начать войну с Ираном. Тегеран также не хочет войны, заверил министр. О нежелании начинать войну заявили ранее президент США Дональд Трамп и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Тем не менее, по мнению экспертов, есть опасность, что в американо-иранский конфликт окажутся вовлечены и другие страны региона. В частности, как отмечает издание Al Monitor, такая перспектива существует в Ираке. В этой стране существует множество вооружённых формирований, лояльных Тегерану. Одно из них — «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» — по информации Al Monitor, уже выразило готовность противостоять американцам, находящимися на иракской территории.

В ответ на это госдеп США 15 мая распорядился вывести из Ирака часть дипперсонала из-за возможных угроз со стороны Ирана или проиранских сил. Центральное военное командование США также повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии.

Шиитские ополченцы в Ираке

Reuters

© Thaier Al-Sudani

17 мая о солидарности с Ираном заявил заместитель руководителя ливанской партии «Хезболла» шейх Али Даамуш. Он возложил ответственность за атаку на танкеры в Фунджейре на Израиль, заявив, что Тель-Авив стремится спровоцировать нападение США на Иран.

В свою очередь, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц выразил озабоченность тем, что в случае вооружённого конфликта между США и Ираном в него будет втянут и Израиль, сообщает Reuters. В частности, Штайниц опасается возможного конфликта с «Хезболлой» и бойцами базирующегося в Секторе Газа «Палестинского исламского джихада», которые ориентируются на Тегеран. Еврейское государство, по его мнению, может превратиться и в цель для иранских баллистических ракет.

По словам Каринэ Геворгян, опасения неконтролируемого разрастания конфликта с Ираном могут стать серьёзным сдерживающим фактором для Вашингтона, если не для Белого Дома, то для Пентагона и ЦРУ. По крайней мере, они бы не хотели столкновений с шиитскими ополченцами в Ираке. При этом в Саудовской Аравии на фоне опасных инцидентов, затронувших перевозку нефти, начинают осознавать, что страна становится жертвой американо-иранского противостояния.

Слово о России

Напомним, 14 апреля, выступая на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Майклом Помпео, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать тому, чтобы ситуация вокруг Ирана «не «свалилась» в военный сценарий», так как «регион и так перенапряжён различными конфликтными ситуациями».

18 мая глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр, говоря о необходимости поддержания стабильности в регионе Персидского залива, особо выделил позицию России.

«У России в данном регионе есть свои интересы, она не желает для него нестабильности, она призывает к принятию мер, соответствующих международным принципам и нормам, и к отказу от мер, направленных на саботаж, агрессию или вмешательство в дела других государств», — подчеркнул саудовский министр.

По мнению экспертов, такая позиция свидетельствует о том, что Россия пользуется доверием Саудовской Аравии и может рассматриваться Эр-Риядом как страна, способная максимально содействовать разрядке конфликта.

«После вторжения в Ирак, событий «Арабской весны» и конфликта в Сирии арабы прекрасно понимают, что Россия является главным фактором стабилизации обстановки и препятствования гегемонии американцев с их внешнеполитическими планами, которые чаще всего враждебны странам этого региона», — считает Вячеслав Матузов.

С точки зрения Каринэ Геворгян, преимуществом нашей страны является то, что она поддерживает дружеские связи как с Саудовской Аравией, так и Ираном. Также после начала операции российских ВКС в Сирии существенно возросла роль Москвы в решении военно-политических проблем Ближнего Востока.

«Наши дипломатические позиции достаточно сильны, и Россия обладает сильным инструментарием, которого по крайней мере на первом этапе будет достаточно для того, чтобы несколько снизить напряжённость на дипломатическом поле», — считает эксперт.