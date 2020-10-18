Прозвучали выстрелы и хлопки: что происходит в протестующем Минске - видео

Протесты в Минске. Фото: Ulf Mauder/globallookpress.com

Белорусская милиция дала недовольным белорусам понять, что намерена действовать жестко

В Белоруссии продолжают бушевать протесты, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Вечером 18 октября в центре столицы Республики проходит несанкционированная акция. На улицы Минска вышли десятки тысяч человек.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов было задержано более 50 человек, пишет РБК. Протестующие начали бросать в милицию камни, после чего силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, уточняет РИА "Новости".

Также в центре города прозвучало несколько "хлопков", которые были похожи на взрыв светошумовых гранат.

Звуки пиротехники были слышны #минск pic.twitter.com/QmFtnWGYWI — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) October 18, 2020

Сейчас протестующие заполнила весь Партизанский проспект. По громкоговорителю сотрудники милиции призывают граждан разойтись, предупреждая, что в противном случае силовикам придется применить силу и спецсредства.

Однако участников акции это не останавливает. Согласно последним сообщениям, многотысячная колонна вплотную подошла к кордону бойцов внутренних войск. Сейчас расстояние между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов составляет не более 300 метров.

Напомним, что оппозиционеры проводят еженедельные акции протеста. Наиболее масштабные проходят в выходные дни.