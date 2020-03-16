Прозванная «прихватизацией»: не пора ли вспомнить о приватизации девяностых • 72 • Аналитика

Недавнее решение Апелляционного суда Гааги, вновь принявшегося настаивать на выплате акционерам скандальной компании «ЮКОС» колоссальных сумм компенсации за нарушение их прав российскими властями (якобы), дает повод для определенных сомнений. Однако появляются они не касательно законности решений отечественных правоохранительных и судебных органов относительно тех, кто через подставные оффшорные фирмы нагло грабил страну, а в том, стоило ли ограничивать «разбор» итогов более чем неоднозначной приватизации 90-х одним только ЮКОСом?



Согласно данным тематических социологических опросов, приватизацию считают несправедливой и нелегитимной 80-90% россиян. Недаром народ окрестил её «прихватизацией». Впрочем, никто и не скрывал, что о честности тут речь не идет. Анатолий Чубайс, «отец», вдохновитель и организатор приватизации в стране, впоследствии честно признавал, что целью было не столько построение капитализма, сколько недопущение возврата к власти коммунистов на выборах 1996 года, которое привело бы к остановке деятельности команды реформаторов по развалу страны. «Выбор был между бандитским капитализмом и бандитским коммунизмом, вот мы и выбрали…» Это его собственные слова. Честнее и не скажешь…







Проданные за сущие копейки промышленные и добывающие гиганты, что это было? «Создание условий для предпринимательства» или все-таки вредительство, откровенный грабеж? Абсолютное большинство этих и других объектов уходило в частные руки по ценам, и близко не соответствовавшим их реальной стоимости. О потенциальной — и говорить нечего. Сегодня открыто оглашаются суммы: государственный бюджет получил от этой свистопляски 2 триллиона рублей (около 60 миллиардов долларов). Стоимость пущенного с молотка государственного и народного достояния была занижена в десятки раз. В результате казна недосчиталась полагавшихся от приватизации 1,5 трлн. долларов. Это не говоря о том, что промышленный и экономический потенциал страны был отброшен к уровню 60-х годов.



«Ваучерная приватизация» была изначальным обманом населения. Построено все было так, что все порожденные ею «сертификаты», употребив которые в дело вчерашние советские граждане должны были «взять и поделить» (причем по-честному) все то, что десятилетиями создавали и защищали они сами и их отцы и деды, вполне закономерно превратились в ворох пустых бумажек. Ну а по поводу так называемых залоговых аукционов, в результате которых к ловким дельцам уплыли самые дорогостоящие и привлекательные объекты госсобственности, и гадать не приходится. Все было разыграно как по нотам – коммерческие банки кредитовали правительство под залог тех же «Лукойла», «Норникеля» или «ЮКОСа». Вот только это был никакой не кредит, а завуалированная продажа по сверхзаниженным ценам – отдавать «долги» никто и не собирался, суммы на это даже не закладывались в госбюджет.



Сегодня рыночная стоимость выкупленных за гроши предприятий и компаний выросла на порядки. К примеру, «Норильский никель», прикупленный за 170 миллионов долларов, сейчас тянет на 13 миллиардов в той же валюте. Налицо повышение цены в 76 раз! Что с этим делать? Между прочим, «дело ЮКОСа» создает прекрасный прецедент. Не пора ли признать преступным сговором не только то, что долгие годы творилось вокруг данной конкретной компании, но и всю полностью приватизацию 90-х годов? Объявить незаконными как минимум залоговые аукционы, пересмотреть результаты хотя бы самых вопиющих сделок, в процессе которых государство и народ были обмануты совершенно невообразимым образом?



Вряд ли кто-либо в Кремле пойдет на полную отмену «прихватизации» — по своим результатам это решение будет равносильно новому 1917 году. Вряд ли там даже осмелятся стребовать с новых владельцев оплату за их имущество не по заниженной, а по настоящей цене на момент покупки. Тем не менее, и с юридической, и с политической, и даже чисто с моральной точек зрения это было бы более чем оправданным. Не говоря уже о том, как пополнился бы при этом бюджет России. Недавнее решение Апелляционного суда Гааги, вновь принявшегося настаивать на выплате акционерам скандальной компании «ЮКОС» колоссальных сумм компенсации за нарушение их прав российскими властями (якобы), дает повод для определенных сомнений. Однако появляются они не касательно законности решений отечественных правоохранительных и судебных органов относительно тех, кто через подставные оффшорные фирмы нагло грабил страну, а в том, стоило ли ограничивать «разбор» итогов более чем неоднозначной приватизации 90-х одним только ЮКОСом?Согласно данным тематических социологических опросов, приватизацию считают несправедливой и нелегитимной 80-90% россиян. Недаром народ окрестил её «прихватизацией». Впрочем, никто и не скрывал, что о честности тут речь не идет. Анатолий Чубайс, «отец», вдохновитель и организатор приватизации в стране, впоследствии честно признавал, что целью было не столько построение капитализма, сколько недопущение возврата к власти коммунистов на выборах 1996 года, которое привело бы к остановке деятельности команды реформаторов по развалу страны. «Выбор был между бандитским капитализмом и бандитским коммунизмом, вот мы и выбрали…» Это его собственные слова. Честнее и не скажешь…Проданные за сущие копейки промышленные и добывающие гиганты, что это было? «Создание условий для предпринимательства» или все-таки вредительство, откровенный грабеж? Абсолютное большинство этих и других объектов уходило в частные руки по ценам, и близко не соответствовавшим их реальной стоимости. О потенциальной — и говорить нечего. Сегодня открыто оглашаются суммы: государственный бюджет получил от этой свистопляски 2 триллиона рублей (около 60 миллиардов долларов). Стоимость пущенного с молотка государственного и народного достояния была занижена в десятки раз. В результате казна недосчиталась полагавшихся от приватизации 1,5 трлн. долларов. Это не говоря о том, что промышленный и экономический потенциал страны был отброшен к уровню 60-х годов.«Ваучерная приватизация» была изначальным обманом населения. Построено все было так, что все порожденные ею «сертификаты», употребив которые в дело вчерашние советские граждане должны были «взять и поделить» (причем по-честному) все то, что десятилетиями создавали и защищали они сами и их отцы и деды, вполне закономерно превратились в ворох пустых бумажек. Ну а по поводу так называемых залоговых аукционов, в результате которых к ловким дельцам уплыли самые дорогостоящие и привлекательные объекты госсобственности, и гадать не приходится. Все было разыграно как по нотам – коммерческие банки кредитовали правительство под залог тех же «Лукойла», «Норникеля» или «ЮКОСа». Вот только это был никакой не кредит, а завуалированная продажа по сверхзаниженным ценам – отдавать «долги» никто и не собирался, суммы на это даже не закладывались в госбюджет.Сегодня рыночная стоимость выкупленных за гроши предприятий и компаний выросла на порядки. К примеру, «Норильский никель», прикупленный за 170 миллионов долларов, сейчас тянет на 13 миллиардов в той же валюте. Налицо повышение цены в 76 раз! Что с этим делать? Между прочим, «дело ЮКОСа» создает прекрасный прецедент. Не пора ли признать преступным сговором не только то, что долгие годы творилось вокруг данной конкретной компании, но и всю полностью приватизацию 90-х годов? Объявить незаконными как минимум залоговые аукционы, пересмотреть результаты хотя бы самых вопиющих сделок, в процессе которых государство и народ были обмануты совершенно невообразимым образом?Вряд ли кто-либо в Кремле пойдет на полную отмену «прихватизации» — по своим результатам это решение будет равносильно новому 1917 году. Вряд ли там даже осмелятся стребовать с новых владельцев оплату за их имущество не по заниженной, а по настоящей цене на момент покупки. Тем не менее, и с юридической, и с политической, и даже чисто с моральной точек зрения это было бы более чем оправданным. Не говоря уже о том, как пополнился бы при этом бюджет России. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





72 Источник Похожие новости Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство Меркель выбирает нового преемника. Чем это грозит России В Польше готовятся отметить победу над Россией Если цена на нефть продолжит падать, то кого она раздавит? Вирус отнимает у Запада руль от мировой экономики Чехословакия-68. Провал политиков: чужая работа для танковой армии Новости партнеров