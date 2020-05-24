Прозрачный намёк для Собянина: В правительстве открестились от московского "цифрового рабства"

В Минкомсвязи открестились от московского "цифрового рабства", внедрённого под шумок пандемии столичными властями. Как заявил глава ведомства Максим Шадаев, приложение, при помощи которого в Москве отслеживают нарушителей самоизоляции, является инициативой города.

По его словам, приложение было создано и функционирует за деньги Москвы. "Это не наше приложение, оно у нас нигде не проходило", - пояснил чиновник правительства.

В Сети на этот счёт не удержались от комментариев. "Ошибка или подстава... Собянина?" - недоумевает 19kaa69. "Уже говорила - Сергей Семёнович упивается своей властью", - добавил Buyer12Natalia.

Стоит отметить, как обещают в Минкомсвязи, на федеральном уровне распространять данное приложение по примеру Москвы власти не планируют.

Ранее москвичи неоднократно жаловались на приложение, с помощью которого им необоснованно выписывают штрафы за нарушение самоизоляции.