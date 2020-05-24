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Прозрачный намёк для Собянина: В правительстве открестились от московского "цифрового рабства"

24 мая 2020, 21:55  •  21 • Политика
Глава Минкомсвязи России Максим Шадаев заявил, что федеральные власти не имеют отношения к московскому приложению по социальному мониторингу граждан, которое в соцсетях уже называют "цифровым рабством".
В Минкомсвязи открестились от московского "цифрового рабства", внедрённого под шумок пандемии столичными властями. Как заявил глава ведомства Максим Шадаев, приложение, при помощи которого в Москве отслеживают нарушителей самоизоляции, является инициативой города.
По его словам, приложение было создано и функционирует за деньги Москвы. "Это не наше приложение, оно у нас нигде не проходило", - пояснил чиновник правительства.
В Сети на этот счёт не удержались от комментариев. "Ошибка или подстава... Собянина?" - недоумевает 19kaa69. "Уже говорила - Сергей Семёнович упивается своей властью", - добавил Buyer12Natalia.
Стоит отметить, как обещают в Минкомсвязи, на федеральном уровне распространять данное приложение по примеру Москвы власти не планируют.
Ранее москвичи неоднократно жаловались на приложение, с помощью которого им необоснованно выписывают штрафы за нарушение самоизоляции.

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