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Проживание в комнате, звонки и встречи с родными: Ефремов заявил о желании отбывать наказание в хозотряде СИЗО Москвы
30 октября 2020, 19:30 • 89 • В России
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на семь с половиной лет по делу о смертельном ДТП, хотел бы отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве. Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович. Она добавила, что в хозотряде заключённые живут в комнатах, а не в камерах, имеют право на звонки и свидания с родными. Также в учреждении есть зал для культурных мероприятий. В комиссии отмечают, что практически 100% работающих в хозотряде освобождаются досрочно.
РИА Новости © Пресс-служба Мосгорсуда
Актёр Михаил Ефремов заявил о желании отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Как рассказала представитель ОНК, в хозотряде осуждённые живут в комнатах, а не в камерах, имеют право на звонки и свидания с родными. Наряду с этим, по словам Литвинович, в учреждении есть зал, в котором проходят культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда.
«Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», — полагает представитель ОНК.
Наряду с этим Литвинович высказала мнение, что «практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО». Она полагает, что Ефремов также выйдет досрочно.
Ранее в ОНК опровергли появившуюся в СМИ информацию о содержании Ефремова в VIP-камере. Один из членов комиссии рассказал RT, что актёр находится в обычной четырёхместной камере с двумя соседями.
«Никакого отдельного санузла для актёра там нет, санузел общий. Телевизоры и холодильники есть почти во всех камерах этого изолятора. И стол там обычный, предусмотренный правилами внутреннего распорядка», — сказал собеседник RT.
Он также сообщил, что дополнительное питание заключённые этого и остальных СИЗО столицы, кроме «Лефортово», заказывают не в ресторанах, а через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН России.
Напомним, в начале сентября суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем на Садовом кольце 8 июня 2020 года, и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима.
В тот день Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился курьер Сергей Захаров. Водитель Lada впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии артист опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего. Позднее он заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП. Выступая с последним словом в суде, Ефремов раскаялся в содеянном, допустив оговорку: «Я признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я».
Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Ефремову, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Впоследствии в Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что Ефремов надеется на смягчение приговора. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, навестивший артиста в СИЗО.
По словам Мельникова, актёр огорчён приговором Мосгорсуда, но говорит, что работой своих новых адвокатов удовлетворён.
«Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», — сообщил собеседник RT.
Добровинский лишён статуса адвоката
Юриста Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Ефремова, на два года лишили статуса адвоката. Ранее квалификационная комиссия признала нарушения этики Добровинским.
«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — говорится в решении совета.
Сам юрист заявил о планах обжаловать данное решение. По его словам, лишение адвокатского статуса стало для него неожиданностью.
Отметим, что в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, также были заведены дисциплинарные дела, после которых юриста лишили статуса адвоката.
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал это решение «наиболее адекватным в сложившейся ситуации». По его словам, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания, «если бы не тот уровень скандализации», который задал сам Пашаев.
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