Прожить войну с относительным комфортом • 58 • Война

Помните: суббота для человека, а не человек для субботы. Так и в нашей теме: подготовка к войне для человека, а не человек для подготовки к войне

Есть замечательная еврейская пословица: суббота для человека, а не человек для субботы. Незнакомым с тонкостями иудейской обрядности поясню ее смысл.



Каждый правоверный иудей должен праздновать шаббат (или субботу), который наступает с заходом солнца в пятницу и заканчивается с заходом солнца в субботу (сутки). Шаббат оформляется рядом обрядов и молитв, но его характернейшей чертой является категорический запрет на любую физическую работу в этот день. В Талмуде есть подробнейшие разъяснения на сей счет, написанные авторитетными раввинами. Например, запрещается разводить огонь. Современные раввины наставляют, что щелкнуть выключателем — значит нарушить святость субботы. Можно читать, общаться, гулять, но никакой физической работы, даже самой незначительной.







Над этими талмудическими странностями можно посмеиваться, но я рекомендую прислушаться к опыту еврейского народа. Один день в неделю без какой-либо физической работы — это полноценный отдых, который сильно добавляет бодрости и полностью снимает усталость. «Шаббат» можно устроить в любой подходящий день. Я иногда, когда нет уже сил работать, прибегаю к «вынужденному» шаббату, то есть целый день ничего не делаю, добрым словом вспоминая раввинов за столь удачную выдумку. Поэтому еврейская пословица про шаббат означает, что шаббат введен не для обрядов и молитв, а для того, чтобы человек как следует отдохнул и восстановил свои силы.



Эта еврейская мудрость, которой правоверные иудеи держатся самым упорным образом, позволяет подойти к вопросу о том, что стоит запасти на случай большой войны. Обсуждение предыдущей статьи, в которой рассматривались заготовки одежды, обуви и продовольствия, показало, что многие выживальщики думают, что человек для субботы, и превращают выживание в самоцель, а заготовки — в накопительство разного барахла. Но нет, суббота для человека, и заготовки на случай войны предназначены для того, чтобы легче и проще перенести разные бытовые неудобства, обычно возникающие в военное время. Разумеется, бытовые проблемы можно решить и так, но это потребует лишних затрат времени и сил. К примеру, порвались у вас штаны, а иголки с ниткой нет, и встанет нетривиальная задача найти или у кого-то выпросить иголку с ниткой, чтобы зашить. Зачем себя ставить перед лицом таких ненужных усилий?



Поэтому я даже спорить не буду с выживальщиками как с носителями явно неправильного мировоззрения.



Медицинские запасы

Часто можно встретить мнение, что нужно запасать разные лекарства. Я с этим мнением не согласен — всего не предусмотришь. Запасти нужно тот минимум, который вам необходим.



Вообще, большую аптечку стоит заводить, если у вас есть медицинское образование, хотя бы фельдшерское, и вы собираетесь в военное время стать медиком. Тогда это имеет смысл. Стоит почитать литературу по военной медицине, где есть рекомендации о составе аптечки военного медика, и закупить то, что там указано, или аналогичное.



В остальном же стоит создать некоторый запас лекарств, смотря по сроку их хранения, тех, которые вы регулярно употребляете. Если часто употребляете обезболивающее, то надо закупить соответствующие препараты, если часто простужаетесь, то жаропонижающее, витамины и препараты против простудных заболеваний. Если у вас есть серьезные болезни, то лучше уделить время консультациям с терапевтом насчет того, какой запас препаратов вам нужен, чтобы пережить перебои с поставками лекарств в аптеки. Стоит также завести знакомых среди врачей или аптечных провизоров, через которых можно будет нужные лекарства достать.



Теперь о том, что нужно всем и каждому. Это перевязочный материал, средства антисептики и средства от пищевых отравлений. Травмы, например, порезы или ссадины, могут быть всегда, и к ним нужно относиться серьезно, поскольку загноившаяся рана способна доставить немало проблем. Соответственно, в запасах должны быть стерильные бинты в упаковке, вата (в том числе стерильная в упаковке), лейкопластырь. Последний лучше запасти в рулонах, поскольку бактерицидный лейкопластырь, хотя и весьма хорош, но быстро расходуется.



Средства антисептики и обработки загноившихся ран: сульфаниламид (он же стрептоцид), хлоргексидин (он же против ЗППП), перекись водорода. Хирург, делавший мне операцию, посоветовал перманганат калия. После некоторой истерии и запретов его снова стали продавать в аптеках. Разведенный до темно-фиолетового цвета, он годится и для быстрой обработки инструментов, и для промывки ран, в том числе и загноившихся.





Перманганат калия. Для обработки ран раствор должен быть такого цвета

В качестве антисептика можно также использовать одеколон. Также опыт показал, что против нагноения хорошо помогает мазь «Спасатель». Даже весьма внушительный абсцесс, промазанный этой мазью, быстро вскрывается, гной вытекает, и он заживает без особых проблем. Против потертостей лучше этой мази и не придумать.



Могу также посоветовать купить некоторые инструменты: хирургический скальпель, зубной зонд с острым жалом и пинцет. Это для того, чтобы можно самому вскрыть и почистить гнойник (инструменты перед этим нужно прополоскать в крепком растворе перманганата калия), удалить из него грязь и отмершие ткани. Пинцет нужен и для обработки ран, и для извлечения заноз.





Слева — скальпель и пинцет, а по центру лежит зонд

Против пищевых отравлений есть старый добрый активированный уголь, которого можно купить много, и все тот же перманганат калия, разведенный до светло-фиолетового цвета (обычно пару кристаллов на кружку воды).







Этого вполне достаточно для медицинской самопомощи без обращения к врачу в наиболее типовых случаях.



Кухонные принадлежности

В условиях войны вполне могут быть перебои с электроэнергией, нехватка топлива, перебои с водой, которые потребуют приготовления пищи, так сказать, походным способом. Это нужно иметь в виду и быть к этому готовым.



Первое и самое необходимое — емкости для воды. Это могут быть различные пластиковые бутылки емкостью 5 литров с ручкой, бидоны с крышкой. Советский опыт показал, что весьма удобна для воды молочная фляга с крышкой емкостью в 50 литров. Она обеспечивает запас на простые гигиенические и пищевые нужды. В любом случае, надо иметь емкостей для воды порядка 30-50 литров на семью.



Из кухонной посуды нужно иметь котелок или кастрюлю, которую не жалко поставить на огонь, а также чайник для кипячения воды. На чем вскипятить и сварить? Примус и прочие керосинки весьма хороши, но могут быть трудности в приобретении топлива. Примус в СССР получил широкое распространение благодаря довольно любопытным обстоятельствам. После Гражданской войны, когда Донбасс был сильно разрушен, а леса вырубили, у населения был острый дефицит топлива для бытовых нужд. В наличии было лишь нефтетопливо из Баку, в котором нефтепромыслы пострадали мало. Поэтому в 1922 году было налажено производство примусов и была развернута сеть нефтескладов в городах, в которых керосин отпускали населению. Для городского населения примус оказался спасением и разрешением множества бытовых проблем.



Но теперь с керосином может быть напряженное положение, так что лучше ставить на дрова. В качестве эрзац-печи подойдет разборный компактный мангал, который даст также возможность собрать древесную золу, из которой можно сделать поташ — простейшее моющее средство. Если у кого есть возможность купить самовар, настоящий, под дрова, то весьма советую — всегда будете с горячей водой.



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Компактный разборный мангал. Простота и изящество. Наилучшее средство для того, чтобы сварить кашу или сделать кипяток

Для дров также нужно иметь небольшую пилу, хотя бы туристическую цепную пилу, а также топор или в качестве эрзац-топора — мачете. Без них обращение с дровами выльется в серьезную проблему.



Швейные принадлежности

У любого человека должны быть швейные принадлежности, а в военное время — особенно. Иголки, нитки, булавки, ножницы — все это должно быть в наличии, много места не занимает, стоит недорого. Обязательно обзаведитесь наперстком — вещь очень полезная. К ним также стоит закупить разных пуговиц и ткани для заплат. Лучше ходить в заштопанном и зашитом, чем в лохмотьях.



Вообще, умение кроить и шить является очень ценным навыком в условиях военного времени. Весьма целесообразно научиться заранее и приобрести для этого все необходимое, включая, конечно, механическую швейную машинку, этот непременный атрибут хозяйства наших прабабушек. Можете быть уверены — к вам не зарастет народная тропа (вместе с продуктами за услуги по ремонту и пошиву одежды). Сапожник, умеющий чинить и пошить обувь, тоже переживет военные времена без особых проблем. Опытный сапожник всегда будет при деле и с продуктами, его не пошлют в мясорубку.



Моё мнение основано на исследовании разнообразного военного опыта и на беседах с теми, кто сам пережил военные годы. Анализ показывает, что главное — не запасы барахла, а навыки и умение делать нечто полезное для быта: готовка, шитье, ремонт, лечение. Именно они, а не запасы, лучше подготовят человека к большой войне. Есть замечательная еврейская пословица: суббота для человека, а не человек для субботы. Незнакомым с тонкостями иудейской обрядности поясню ее смысл.Каждый правоверный иудей должен праздновать шаббат (или субботу), который наступает с заходом солнца в пятницу и заканчивается с заходом солнца в субботу (сутки). Шаббат оформляется рядом обрядов и молитв, но его характернейшей чертой является категорический запрет на любую физическую работу в этот день. В Талмуде есть подробнейшие разъяснения на сей счет, написанные авторитетными раввинами. Например, запрещается разводить огонь. Современные раввины наставляют, что щелкнуть выключателем — значит нарушить святость субботы. Можно читать, общаться, гулять, но никакой физической работы, даже самой незначительной.Над этими талмудическими странностями можно посмеиваться, но я рекомендую прислушаться к опыту еврейского народа. Один день в неделю без какой-либо физической работы — это полноценный отдых, который сильно добавляет бодрости и полностью снимает усталость. «Шаббат» можно устроить в любой подходящий день. Я иногда, когда нет уже сил работать, прибегаю к «вынужденному» шаббату, то есть целый день ничего не делаю, добрым словом вспоминая раввинов за столь удачную выдумку. Поэтому еврейская пословица про шаббат означает, что шаббат введен не для обрядов и молитв, а для того, чтобы человек как следует отдохнул и восстановил свои силы.Эта еврейская мудрость, которой правоверные иудеи держатся самым упорным образом, позволяет подойти к вопросу о том, что стоит запасти на случай большой войны. Обсуждение предыдущей статьи, в которой рассматривались заготовки одежды, обуви и продовольствия, показало, что многие выживальщики думают, что человек для субботы, и превращают выживание в самоцель, а заготовки — в накопительство разного барахла. Но нет, суббота для человека, и заготовки на случай войны предназначены для того, чтобы легче и проще перенести разные бытовые неудобства, обычно возникающие в военное время. Разумеется, бытовые проблемы можно решить и так, но это потребует лишних затрат времени и сил. К примеру, порвались у вас штаны, а иголки с ниткой нет, и встанет нетривиальная задача найти или у кого-то выпросить иголку с ниткой, чтобы зашить. Зачем себя ставить перед лицом таких ненужных усилий?Поэтому я даже спорить не буду с выживальщиками как с носителями явно неправильного мировоззрения.Часто можно встретить мнение, что нужно запасать разные лекарства. Я с этим мнением не согласен — всего не предусмотришь. Запасти нужно тот минимум, который вам необходим.Вообще, большую аптечку стоит заводить, если у вас есть медицинское образование, хотя бы фельдшерское, и вы собираетесь в военное время стать медиком. Тогда это имеет смысл. Стоит почитать литературу по военной медицине, где есть рекомендации о составе аптечки военного медика, и закупить то, что там указано, или аналогичное.В остальном же стоит создать некоторый запас лекарств, смотря по сроку их хранения, тех, которые вы регулярно употребляете. Если часто употребляете обезболивающее, то надо закупить соответствующие препараты, если часто простужаетесь, то жаропонижающее, витамины и препараты против простудных заболеваний. Если у вас есть серьезные болезни, то лучше уделить время консультациям с терапевтом насчет того, какой запас препаратов вам нужен, чтобы пережить перебои с поставками лекарств в аптеки. Стоит также завести знакомых среди врачей или аптечных провизоров, через которых можно будет нужные лекарства достать.Теперь о том, что нужно всем и каждому. Это перевязочный материал, средства антисептики и средства от пищевых отравлений. Травмы, например, порезы или ссадины, могут быть всегда, и к ним нужно относиться серьезно, поскольку загноившаяся рана способна доставить немало проблем. Соответственно, в запасах должны быть стерильные бинты в упаковке, вата (в том числе стерильная в упаковке), лейкопластырь. Последний лучше запасти в рулонах, поскольку бактерицидный лейкопластырь, хотя и весьма хорош, но быстро расходуется.Средства антисептики и обработки загноившихся ран: сульфаниламид (он же стрептоцид), хлоргексидин (он же против ЗППП), перекись водорода. Хирург, делавший мне операцию, посоветовал перманганат калия. После некоторой истерии и запретов его снова стали продавать в аптеках. Разведенный до темно-фиолетового цвета, он годится и для быстрой обработки инструментов, и для промывки ран, в том числе и загноившихся.В качестве антисептика можно также использовать одеколон. Также опыт показал, что против нагноения хорошо помогает мазь «Спасатель». Даже весьма внушительный абсцесс, промазанный этой мазью, быстро вскрывается, гной вытекает, и он заживает без особых проблем. Против потертостей лучше этой мази и не придумать.Могу также посоветовать купить некоторые инструменты: хирургический скальпель, зубной зонд с острым жалом и пинцет. Это для того, чтобы можно самому вскрыть и почистить гнойник (инструменты перед этим нужно прополоскать в крепком растворе перманганата калия), удалить из него грязь и отмершие ткани. Пинцет нужен и для обработки ран, и для извлечения заноз.Против пищевых отравлений есть старый добрый активированный уголь, которого можно купить много, и все тот же перманганат калия, разведенный до светло-фиолетового цвета (обычно пару кристаллов на кружку воды).Этого вполне достаточно для медицинской самопомощи без обращения к врачу в наиболее типовых случаях.В условиях войны вполне могут быть перебои с электроэнергией, нехватка топлива, перебои с водой, которые потребуют приготовления пищи, так сказать, походным способом. Это нужно иметь в виду и быть к этому готовым.Первое и самое необходимое — емкости для воды. Это могут быть различные пластиковые бутылки емкостью 5 литров с ручкой, бидоны с крышкой. Советский опыт показал, что весьма удобна для воды молочная фляга с крышкой емкостью в 50 литров. Она обеспечивает запас на простые гигиенические и пищевые нужды. В любом случае, надо иметь емкостей для воды порядка 30-50 литров на семью.Из кухонной посуды нужно иметь котелок или кастрюлю, которую не жалко поставить на огонь, а также чайник для кипячения воды. На чем вскипятить и сварить? Примус и прочие керосинки весьма хороши, но могут быть трудности в приобретении топлива. Примус в СССР получил широкое распространение благодаря довольно любопытным обстоятельствам. После Гражданской войны, когда Донбасс был сильно разрушен, а леса вырубили, у населения был острый дефицит топлива для бытовых нужд. В наличии было лишь нефтетопливо из Баку, в котором нефтепромыслы пострадали мало. Поэтому в 1922 году было налажено производство примусов и была развернута сеть нефтескладов в городах, в которых керосин отпускали населению. Для городского населения примус оказался спасением и разрешением множества бытовых проблем.Но теперь с керосином может быть напряженное положение, так что лучше ставить на дрова. В качестве эрзац-печи подойдет разборный компактный мангал, который даст также возможность собрать древесную золу, из которой можно сделать поташ — простейшее моющее средство. Если у кого есть возможность купить самовар, настоящий, под дрова, то весьма советую — всегда будете с горячей водой.Для дров также нужно иметь небольшую пилу, хотя бы туристическую цепную пилу, а также топор или в качестве эрзац-топора — мачете. Без них обращение с дровами выльется в серьезную проблему.У любого человека должны быть швейные принадлежности, а в военное время — особенно. Иголки, нитки, булавки, ножницы — все это должно быть в наличии, много места не занимает, стоит недорого. Обязательно обзаведитесь наперстком — вещь очень полезная. К ним также стоит закупить разных пуговиц и ткани для заплат. Лучше ходить в заштопанном и зашитом, чем в лохмотьях.Вообще, умение кроить и шить является очень ценным навыком в условиях военного времени. Весьма целесообразно научиться заранее и приобрести для этого все необходимое, включая, конечно, механическую швейную машинку, этот непременный атрибут хозяйства наших прабабушек. Можете быть уверены — к вам не зарастет народная тропа (вместе с продуктами за услуги по ремонту и пошиву одежды). Сапожник, умеющий чинить и пошить обувь, тоже переживет военные времена без особых проблем. Опытный сапожник всегда будет при деле и с продуктами, его не пошлют в мясорубку.Моё мнение основано на исследовании разнообразного военного опыта и на беседах с теми, кто сам пережил военные годы. Анализ показывает, что главное — не запасы барахла, а навыки и умение делать нечто полезное для быта: готовка, шитье, ремонт, лечение. Именно они, а не запасы, лучше подготовят человека к большой войне. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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