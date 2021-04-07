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Прожила несколько часов: В Австралии расследуют загадочную смерть женщины после прививки Pfizer
07 апреля 2021, 15:05 • 105 • В мире
В Австралии расследуют смерть пожилой женщины после вакцинации препаратом Pfizer. 82-летняя автралийка прожила всего несколько часов после прививки.
Жительница Австралии умерла на 83-м году жизни после вакцинации от ковида препаратом Pfizer. По информации телеканала Sky News Australia, пожилая леди прожила всего несколько часов после прививки.
Женщина жила в доме престарелых в австралийском штате Квинсленд, где и проходила вакцинацию. Полиция начала расследование, пока причины смерти устанавливаются. Отмечается, что женщина имела проблемы со здоровьем, в частности страдала от заболевания лёгких.
По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано около 855 тысяч прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca.
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