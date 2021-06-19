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Прожил с Джо 13 лет и умер: В семье Байденов случилась трагедия

19 июня 2021, 20:35  •  92 • Политика
Джо Байден и его супруга Джилл сообщили о смерти одной из двух своих собак - немецкой овчарки по кличке Чемп. Байдены взяли его щенком, он прожил у них 13 лет.
В семье президента США Джо Байдена произошла утрата - умерла одна из двух собак, с которыми глава страны въехал в Белый дом. Речь идёт о немецкой овчарке по кличке Чемп.
Сообщается, что пёс попал в семью Байдена ещё щенком. Вместе они прожили 13 лет. По словам четы Байденов, последнее время их домашний любимец начал ослабевать. Байден и его супруга признались, что им очень трудно пережить потерю Чемпа, и они будут всегда тосковать о нём.
Даже когда силы Чемпа ослабевали в последние месяцы, когда мы входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и тыкался в нас носом, чтобы мы почесали ухо или живот,
- говорится в сообщении.
У супругов осталась ещё одна немецкая овчарка, Мейджор.
Стоит отметить, что почти все президенты США въезжали в дом со своими домашними питомцами. Исключением являются лишь Дональд Трамп и Джеймс Нокс Полк. У обоих не было домашних животных.

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