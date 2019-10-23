Официальным руководителем расследования "вмешательства России" в выборы президента США 2016 года значится спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако всей рутинной работой по расследованию занимался его заместитель Аарон Зебли. Последний известен тем, что прозевал теракты 11 сентября, а также помог уйти от уголовной ответственности Хиллари Клинтон.

Сообщается, что Аарон Зебли известен среди коллег как "агент ФБР неудачник". Обидное прозвище связано с тем, что Зебли мог предотвратить теракты 11 сентября, но не сделал этого из-за собственной некомпетентности. Речь идёт о том, что во время службы Зебли в ФБР у него в руках был пособник террористов, который знал о готовящихся терактах в Нью-Йорке и Вашингтоне. Однако Зебли не смог выведать у него эту информацию, из-за чего США пережили самую масштабную террористическую атаку в своей истории.

Другой известный "подвиг" Аарона Зебли заключается в том, что он помог защитить интересы помощника Хиллари Клинтон, который установил ей незаконный домашний сервер. В дальнейшем этот сервер использовался Клинтон для секретной служебной переписки по важнейшим внешнеполитическим вопросам, включая войну в Ливии. Разразившийся из-за этого скандал стоил Клинтон президентского кресла, а мог стоить и свободы, если бы не помощь Аарона Зебли.

Последнее является косвенным свидетельством того, что расследование "российского вмешательства" является политическим заказом Клинтон, пишет РИА ФАН. А о том, что Зебли сыграл ключевую роль в расследовании, говорит выступление спецпрокурора Мюллера перед палатой представителей США. Престарелый прокурор постоянно запинался, переспрашивал и с трудом отвечал на простейшие вопросы касательно "российского дела". Странное поведение Мюллера объясняется тем, что он просто был не в курсе наработок Зебли, пишет "Экономика сегодня".