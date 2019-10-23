Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Жертвы перестройки": Соловьев с юмором ОЦЕНИЛ новую "идею" ...
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
«Глубокий задел для стратегического партнёрства»: чего ждать от первого в истори...
Семь бед, один бюджет: фракции ГД просят денег на социалку и регионы
Главная / Политика

Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дела о "вмешательстве России"

23 октября 2019, 04:24  •  124 • Политика
Автор расследования о "вмешательстве России" проспал теракты 9/11 и спас Клинтон от суда. Речь идёт о заместителе спецпрокурора США Роберта Мюллера, который вёл расследование вместо шефа, сообщают СМИ.
Официальным руководителем расследования "вмешательства России" в выборы президента США 2016 года значится спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако всей рутинной работой по расследованию занимался его заместитель Аарон Зебли. Последний известен тем, что прозевал теракты 11 сентября, а также помог уйти от уголовной ответственности Хиллари Клинтон.
Сообщается, что Аарон Зебли известен среди коллег как "агент ФБР неудачник". Обидное прозвище связано с тем, что Зебли мог предотвратить теракты 11 сентября, но не сделал этого из-за собственной некомпетентности. Речь идёт о том, что во время службы Зебли в ФБР у него в руках был пособник террористов, который знал о готовящихся терактах в Нью-Йорке и Вашингтоне. Однако Зебли не смог выведать у него эту информацию, из-за чего США пережили самую масштабную террористическую атаку в своей истории.
Другой известный "подвиг" Аарона Зебли заключается в том, что он помог защитить интересы помощника Хиллари Клинтон, который установил ей незаконный домашний сервер. В дальнейшем этот сервер использовался Клинтон для секретной служебной переписки по важнейшим внешнеполитическим вопросам, включая войну в Ливии. Разразившийся из-за этого скандал стоил Клинтон президентского кресла, а мог стоить и свободы, если бы не помощь Аарона Зебли.
Последнее является косвенным свидетельством того, что расследование "российского вмешательства" является политическим заказом Клинтон, пишет РИА ФАН. А о том, что Зебли сыграл ключевую роль в расследовании, говорит выступление спецпрокурора Мюллера перед палатой представителей США. Престарелый прокурор постоянно запинался, переспрашивал и с трудом отвечал на простейшие вопросы касательно "российского дела". Странное поведение Мюллера объясняется тем, что он просто был не в курсе наработок Зебли, пишет "Экономика сегодня".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 04:24
Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморандума
23 октября 2019, 04:24
Россия готова "деколонизировать" Африку: эксперты о русской помощи странам, живущим под гнетом Запада
23 октября 2019, 04:24
Семь бед, один бюджет: фракции ГД просят денег на социалку и регионы
22 октября 2019, 21:54
Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Кореи - Минобороны
22 октября 2019, 21:54
Левый поворот в КПРФ: Зюганов поставил России диагноз и прописал лечение
22 октября 2019, 23:09
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 16:09
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.