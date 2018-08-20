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Прозаседавшиеся

20 августа 2018, 23:39  •  57 • Карикатуры

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН распространил секретную директиву, запрещающую участвовать в проектах по восстановлению сирийской экономики.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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