Прозапас прочности: правительство готовит новые меры поддержки

Правительство готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса в условиях распространения COVID-19. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании в режиме видеоконференции с депутатами фракции «Справедливая Россия». Во время онлайн-переговоров кабмину предложили на 200% увеличить зарплату медработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, и предоставить бизнесу каникулы по всем налогам и арендным платежам. Многие инициативы правительство уже прорабатывает, сообщили «Известиям» в «Справедливой России». Нашей экономике хватит запаса прочности, но в этом году придется активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), считают эксперты.

Никого не забыли

О разработке второго пакета мер поддержки населения и бизнеса в условиях кризиса премьер объявил в начале совещания со «Справедливой Россией».

— Мы в постоянном контакте с президентом, продумываем, просчитываем, что можно ещt сделать. Мы бы хотели, чтобы с новыми законодательными инициативами Дума работала так же быстро и профессионально, потому что именно этого ждут граждане нашей страны, — заявил Михаил Мишустин.

Онлайн-беседа политиков началась с вопроса поддержки врачей. Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса должен проконтролировать, чтобы всем медсотрудникам хватало масок и средств защиты, ведь они каждый день рискуют. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Нам сейчас очень важно поддержать врачей, медицинский персонал, особенно тех, кто работает в поликлиниках, потому что они менее защищены и испытывают дефицит масок, очков — эта ситуация на сегодняшний день во многих поликлиниках присутствует, — заявил председатель нижней палаты.

С предложениями выступил и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Особое внимание, по его мнению, стоит обратить на работников небюджетной сферы, которые могут остаться без средств к существованию. Им депутаты предлагают выделить средства в размере средней региональной зарплаты. Парламентарии уверены, что на подобные цели можно взять деньги из ФНБ. Безработным или потерявшим работу во время пандемии нужно выплачивать по минимальному размеру оплаты труда в месяц, считают в «Справедливой России».

Во время беседы речь также зашла о кредитных послаблениях для граждан. Лимиты для каникул по ипотечным займам (1,5 млн рублей) и автокредитам (600 тыс. рублей), по данным Сергея Миронова, не соответствуют реальным показателям. Средняя сумма автокредита по России составляет 790 тыс, а ипотеки — 2,4 млн, так что пороговые показатели следует увеличить, заявил он.

Кроме того, правительству предложили новые меры для поддержки малого и среднего бизнеса.

— Мы предлагаем не отсрочить платежи в бюджет, а просто дать им на год налоговые каникулы по всем налогам, по всем арендным платежам. Потому что им потом, когда закончится карантин, нужно начинать работать, и, конечно, у них будут очень большие проблемы, — отметил глава фракции «Справедливая Россия».

Чтобы помочь сельскому хозяйству, цены на горюче-смазочные материалы нужно снизить или как минимум заморозить, ведь уже идут весенние полевые работы, добавил Сергей Миронов.

Помимо этого, кабмину предложили увеличить на 200% зарплату медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, и застраховать их здоровье и жизнь в размере трtхгодового дохода. Пациентам, тратящим на лекарства более 10% собственного дохода, полагаются компенсации, считают в «Справедливой России». При этом поставщики жизненно важных медикаментов должны быть освобождены от маркетингового сбора в аптеках.

— Практически по каждому предложению мы сейчас думаем, работаем. И просчитываем ситуацию, чтобы проработать каждое из них, потому что всё это, без сомнения, серьезные затратные вопросы. Но поверьте, что эти направления, о чем Вы сказали, мы прорабатываем, — ответил премьер-министр.

Тесное взаимодействие

Правительство круглосуточно работает над решением потока проблем, однако неурегулированных вопросов еще много, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, член Президиума партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков. В ходе дискуссии стало понятно, что взгляды на многие вещи у депутатов и кабмина схожи, поэтому многие проекты уже находятся в проработке.

— Принимаемые меры носят превентивный характер. Самое важное сейчас — сохранить экономический потенциал. Ключевая задача — денежная подпитка для решения вопросов выплаты заработной платы сотрудникам и налоговых платежей. Мы предоставляем кредитные каникулы, помогая обычным гражданам, однако это негативно влияет на банкиров. Системно решить эту проблему можно, например, выдав льготные займы, — отметил депутат.

Выдача беспроцентных трехлетних кредитов перспективным предприятиям позволит бизнесу продержаться во время кризиса, а банкам — получить прибыль, считает Анатолий Аксаков.

Российской экономике хватит запаса прочности, но в 2020 году придется активно использовать средства ФНБ для покрытия всех расходов, считает Директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин. По его мнению, в этом и следующем годах волноваться за исполнение бюджета не стоит. Дальнейшие прогнозы будут зависеть от цен на энергоносители. Любые карантинные мероприятия продлятся максимум три месяца, после чего экономика начнет восстанавливаться. По состоянию на 1 апреля объем ФНБ составил 12,855 трлн рублей, или 11,3% ВВП.

Тесное взаимодействие нового кабмина с партиями связано в том числе с необходимостью консультаций в условиях проблем в экономике. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Он считает, что работа с фракциями будет только усиливаться, чтобы снять всеобщее напряжение на фоне происходящего в стране.

Встречи думских фракций с председателем правительства традиционно проходят в преддверии его ежегодного отчета в Госдуме. В этом году они впервые проводятся в формате видеоконференции из-за сложной эпидемиологической ситуации. В понедельник уже прошла дискуссия с КПРФ.

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства запланирован на 15 апреля. Однако на прошлой неделе было определено, что Совет Думы обсудит целесообразность проведения заседания нижней палаты в этот день с учетом распространения коронавирусной инфекции.