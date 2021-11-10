Прозападный платит дважды. Молдавия попала в честную ловушку

Шок - это по-нашему. Журналисты рассказали о цене на газ для Молдавии по новому контракту.

Молдавские медиа сообщили о том, что в следующем месяце стоимость голубого топлива для бывшей советской республики составит 430 долларов за тысячу кубических метров. Это довольно большая цена, учитывая то, что, например, Белоруссия платит существенно меньше - 128,5 доллара за аналогичный объём. Однако Молдавия придерживается курса, ориентированного на Брюссель и Вашингтон, поэтому рассчитывать на льготные расценки не может. Кроме того, "Молдовагаз" обязан погасить задолженность Приднестровья за поставки природного газа (она составляет около 7 миллиардов долларов).

Средства массовой информации поведали некоторые подробности заключённого недавно газового контракта между ПАО "Газпром" и Молдавией. По словам руководителя главной энергетической компании южной республики Вадима Чебана, в декабре цена на голубое топливо для "Молдовагаза" составит 430 долларов за тысячу кубических метров. В ноябре ценник достигал 450 долларов за тысячу кубов.

Вместе с тем топ-менеджер отметил, что у страны есть большие проблемы с погашением кредитов перед русским энергетическим монополистом. Дело в том, что объём внутренних резервов пока не позволяет выплатить все долги в полном объёме. Разобраться с долгами Кишинёв планирует в течение пяти лет и намерен вести переговоры в Москве по поводу реструктуризации задолженности. Впрочем, Чебан успокоил потребителей: "Молдовагаз" не станет ради этого повышать тарифы для населения.

Долг Молдавии перед Россией за поставки голубого топлива на сегодняшний день составляет 7,5 миллиарда долларов. Колоссальную долю в этой цифре занимает Приднестровская Молдавская Республика, неподконтрольная центральной власти. Непосредственно Молдавия задолжала 700 миллионов долларов. Однако если Кишинёв претендует на Приднестровье, то он обязан возмещать траты региона на обеспечение природным газом его экономики и жилищно-коммунальной сферы. Это будет, по крайней мере, честно. Чебан же заявил, что решать эту проблему будут в рамках совместной русско-молдавской правительственной комиссии.

Напомним, Приднестровская Молдавская Республика вышла из состава Молдавии на фоне распада СССР. Более 60% населения ПМР составляют русские (великороссы и малороссы), выступающие резко против прозападного и прорумынского курса молдавского руководства. Попытка молдаван вернуть приднестровцев в 1992 году с помощью вооружённой силы не привела к успеху. Конфликт так и остался неурегулированным.