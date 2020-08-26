Прозападные силы Молдовы уже объявили выборы 1 ноября нечестными

Честными выборы могут стать только в одном случае – если победит кандидат от проевропейских сил

В Молдавии во вторник, 25 августа, стартовал предвыборный период президентских выборов, запланированных на 1 ноября. Начала свою работу Центральная избирательная комиссия, которая будет координировать создание избирательных округов и их деятельность. А 1 сентября начинается сама предвыборная кампания.

Лидер Партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, обычно опаздывающий с заявлениями, ещё до начала предвыборной кампании заявил о том, что президентские выборы будут сфальсифицированы, а в регионах уже начался подкуп избирателей и подготовка административного ресурса для задействования его в президентских выборах.

Нэстасе созвал пресс-конференцию и обратился ко всем проевропейским политическим силам Молдавии с призывом выступить единым фронтом, чтобы защитить голоса избирателей.

«Нам предстоит уделить особое внимание намерениям властей распространить и усилить один из самых серьёзных способов фальсификации выборов, который осуществлялся посредством использования оплачиваемых избирателей из приднестровского региона»,

– заявил глава «Платформы DA».

Главную опасность Андрей Нэстасе видит в том, что ЦИК собирается открыть несколько избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, которые традиционно голосуют за социалистов. В связи с чем призывает ввести строгие санкции за организованную перевозку граждан на избирательные участки.

Также Нэстасе предлагает всем проевропейским партиям отправить своих наблюдателей на все избирательные участки. Потому что, если не будет фальсификации и президентские выборы пройдут честно и открыто, то он, Андрей Нэстасе, станет победителем.

«Я полностью убеждён, что при поддержке людей достойных, рациональных, мудрых и стремящихся изменить Молдову к лучшему, я выиграю у Игоря Додона, тем более что буду полагаться на доверие и свободное волеизъявление всех граждан, независимо от их политических предпочтений, вероисповедания, национальности»,

– не сомневается экс-глава МВД.

Ну а если не победит, то выборы нужно будет объявлять сфальсифицированными. Вот только потом сложно будет оспорить результаты выборов, признал Нэстасе.

Однако и на этот раз Майя Санду, лидер партии «Действие и солидарность», опередила своего бывшего союзника. О том, что президентские выборы 1 ноября не будут свободными и не будут справедливыми, она заявила ещё три недели назад и предупредила – всё закончится протестами.

«У нас не будет свободных и справедливых выборов. Мы знаем, что у них есть методы, посредством которых можно сфальсифицировать выборы, и они попытаются это сделать. Но для Додона это опасно. Люди теперь свободны от страха, и попытки Игоря Додона сфальсифицировать выборы закончатся для него плохо. Мы тоже выйдем на протесты. Мы вытащим его оттуда, как он того заслуживает»,

– пообещала экс-премьер, если победит не она на выборах президента.

Таким образом, оппозиция заранее всё разъяснила: побеждает кандидат от оппозиции – выборы справедливые и честные, в любом другом случае выборы объявят сфальсифицированными со всеми вытекающими последствиями. И главное – заранее предупредили.