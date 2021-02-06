Прозападные некоммерческие организации покидают Приднестровье

Всё меньше желающих среди приднестровской молодёжи участвовать в деятельности НКО

Более восьми лет в Тирасполе существовал гражданский Клуб «№19», это был один из многих проектов информационно-правового центра «Априори», существующего на западные гранты.

Название клубу дали по номеру статьи Всеобщей декларации прав человека: статья 19 гарантирует право на свободу убеждений и свободное их выражение.

«Гражданский клуб «№19» – это уникальная для региона площадка, открытая для любых мероприятий: от общественных дискуссий и лекций, до концертов и художественных выставок. Проект нацелен на продвижение прав человека и поддержку гражданских инициатив. Это место как для интеллектуального саморазвития, так и культурного отдыха»,

– говорится на сайте информационно-правового центра «Априори».

В клубе на протяжении восьми лет проходили всевозможные дискуссии, лекции, концерты, выставки и мастер-классы. Посещали это заведение дипломаты самых разных стран, общаясь с приднестровской молодёжью, а также эксперты, журналисты и политологи. Понятно, что аудиторией клуба была молодёжь.

Однако в первых числах февраля председатель организации Евгений Дунаев объявил о том, что гражданский Клуб «№19» закрывается. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о давлении со стороны государственных органов или спецслужб Республики – клуб закрывается потому, что всё меньше и меньше молодёжи приходит послушать лекции заезжих дипломатов, всё меньше желающих принять участие в дискуссиях или посетить очередную выставку. Дошло до того, что уехавших сотрудников клуба оказалось просто некем заменить – не нашлось желающих среди приднестровской молодёжи стать сотрудником этой организации.

По словам Дунаева, «и правовой центр, и клуб в последние годы только теряли людей».

«Но дело не только в нашей организации. Количественный и качественный состав общества критически важен для того, что мы делаем. Эти миграционные процессы, вымывающие из нашего общества активных, креативных молодых людей, критически сказываются на нашей деятельности»,

– посетовал Дунаев, обвинив во всём миграцию, которая заставляет покидать регион «самых креативных» молодых людей.

Организация «Априори» не один раз давала повод для интереса со стороны органов госбезопасности Приднестровья.

«Прокуратурой было установлено, что финансируемая из-за рубежа организация занимается политической деятельностью, что подпадает под ограничения, предусмотренные новой редакцией закона "О некоммерческих организациях"»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».