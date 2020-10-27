Прозападная структура взбунтовалась и отказалась подчиняться украинским судам

Окружной административный суд Киева принял решение об отстранении от должности главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.Об этом сообщает пресс-служба суда.В решении содержится указание минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя НАБУ. Также предписывается выполнить решение Конституционного суда от 28 августа 2020 года, которым отменялся указ тогдашнего президента Петра Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ.В то же время НАБУ отказалось выполнить это решение, как ранее не выполнило предписание Конституционного суда, решения которого являются окончательными и не подлежащими обжалованию.«Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле», – говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.Также было сказано о вмешательстве в работу НАБУ и намерении обжаловать решение админсуда.Примечательно, что глава минюста Малюська заявил, что Сытник остается легитимным руководителем НАБУ, несмотря на решения судов, включая конституционный.Здесь стоит напомнить, что НАБУ создавалась под патронатом Запада в обход Конституции Украины и является одним из инструментов контроля за украинской властью. Поэтому западные политики выступили против отстранения Сытника, с чем вынуждены считаться украинские власти, несмотря на желание уволить руководителя НАБУ.