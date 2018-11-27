«Пройти скрытно»: У задержанных моряков Украины при себе был приказ и «шпаргалка» - ФСБ

ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы. Так, на катере «Никополь» нашли приказ скрытно пройти из Одессы в Бердянск. Также на корабле была найдена рукописная «шпаргалка» установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу.

Пограничники ФСБ обнародовали приказ и шпаргалку о правилах России по проходу по Керченско-Еникальскому каналу. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

В приказе, найденном на катере «Никополь», говорится о необходимости скрытно пройти из Одессы в Бердянск. В документе также дано распоряжение особо скрытно пройти в районе Керчи.

Кроме того, у украинских моряков обнаружили шпаргалку о правилах России по проходу через Керченский мост.

Ранее на допросе устроившие провокацию в Керченском проливе моряки признались, что выполняли приказ и намеренно игнорировали предупреждения российской береговой охраны.

Напомним, что суд в Симферополе уже вынес несколько решений об аресте нескольких задержанных моряков на два месяца.