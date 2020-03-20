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«Пройдёт в установленные сроки»: в России не будут переносить весеннюю призывную кампанию

20 марта 2020, 17:30  •  27 • В России
Переноса весеннего призыва из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 не будет. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что призывная кампания пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Однако новых солдат-срочников будет ожидать двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.
 
© Александр Кряжев/РИА Новости
 

Весенняя призывная кампания в России пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Переноса призыва из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 не будет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — заявил Шойгу.

Однако призывников будет ожидать двухнедельный карантин после прибытия в воинские части. 

«Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», — пояснил министр.

По его словам, большая часть призывников отправится в войска в мае и июне. При этом все призывники пройдут тест на наличие коронавируса.

«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов... Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», — указал Шойгу.

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле изучат ситуацию с весенним призывом в российскую армию.

Согласно последним данным, в Российской Федерации зарегистрировано уже более 200 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Утром 20 марта в информационном бюллетене Роспотребнадзора говорилось о 199 случаях, в том числе у 11 иностранцев.

Позднее оперативный штаб при правительстве республики Саха сообщил о шести новых случаев заболевания.

«Подтверждены Роспотребнадзором РФ анализы шести человек с предварительным диагнозом», — говорится в сообщении.

Ещё один подтверждённый случай зарегистрирован в Московской области. Инфицированный прилетел из Праги 11 марта.

При этом известно уже о 12 выздоровевших — пятеро в Москве, трое в Липецкой области, двое в Санкт-Петербурге, и по одному человеку в Тюменской области и Забайкальском крае.

    В армии России нет COVID-19

    Случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Вооружённых силах РФ не зарегистрировано. Об этом также сообщил Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что всё руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными.

    «Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки — борьба с коронавирусной инфекцией... В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», — пояснил министр обороны.

    Вдобавок, российской оборонное ведомство прекратило командирование военных делегаций за рубеж и приём иностранных представителей в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

    Кроме того, приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей.

    «Ведётся ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов», — констатировал Шойгу.

    Помимо этого, в Кремле сообщили, что у верховного главнокомандующего нет необходимости сдавать тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин прекрасно себя чувствует и продолжает заниматься государственными делами. Он также заметил, что всех окружающих российского лидера проверяют на инфекцию COVID-19.

    Вместе с тем Песков констатировал некоторый дефицит масок и других средств индивидуальной защиты, но добавил, что те, кому такие средства нужны по роду службы, обеспечены ими.

    «Для тех, кто работает с больными, обслуживает население, для тех, кто забирает анализы, для тех, кто стоит на границе, для таможенников, для пограничников, для тех, кто встречает пассажиров самолетов и других транспортных средств, приезжающих из опасных стран, — для них действительно никаких проблем нет, в первую очередь они обеспечиваются», — указал представитель Кремля.

    При этом, по его словам, российские специалисты имеют «очень хорошие наработки» в вопросе разработки вакцины против COVID-19.

    Ранее стало известно, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытаниям прототипов вакцины против коронавирусной инфекции.

    При этом 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что тестирование проходят шесть вариантов вакцины, подтверждение их безопасности и эффективности ожидается в ближайшее время. 

    «В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — отметил глава правительства.

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