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Пройдёмте на обед: Путин с Лукашенко провели уже больше 3 часов за закрытыми дверями

25 декабря 2018, 22:39  •  36 • Политика
Встреча лидеров Белоруссии и России за закрытыми дверями затянулась на три часа. Завершения переговоров ожидают российские парламентарии.
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко затягивается. Об этом сообщают журналисты с места событий.
Переговоры между двумя лидерами с глазу на глаз идут уже на протяжении более трех часов.
"Депутаты и сенаторы заждались встречи с Путиным. Переговоры с Лукашенко затянулись", - передают представители СМИ.*
Напомним, ранее стало известно о том, что в ходе встречи с Лукашенко Путин пригласил своего коллегу на предновогодний рабочий обед.
"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям ещё пообщаться, а я хочу потом вас ещё отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - подчеркнул российский лидер.
Депутаты и сенаторы заждались встречи с Путиным. Переговоры с Лукашенко затянулись pic.twitter.com/kL81Iah2Vv
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2018 г.
*РИА Новости

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