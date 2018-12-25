Пройдёмте на обед: Путин с Лукашенко провели уже больше 3 часов за закрытыми дверями

Встреча лидеров Белоруссии и России за закрытыми дверями затянулась на три часа. Завершения переговоров ожидают российские парламентарии.

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко затягивается. Об этом сообщают журналисты с места событий.

Переговоры между двумя лидерами с глазу на глаз идут уже на протяжении более трех часов.

"Депутаты и сенаторы заждались встречи с Путиным. Переговоры с Лукашенко затянулись", - передают представители СМИ.*

Напомним, ранее стало известно о том, что в ходе встречи с Лукашенко Путин пригласил своего коллегу на предновогодний рабочий обед.

"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям ещё пообщаться, а я хочу потом вас ещё отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - подчеркнул российский лидер.

Депутаты и сенаторы заждались встречи с Путиным. Переговоры с Лукашенко затянулись pic.twitter.com/kL81Iah2Vv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2018 г.

*РИА Новости