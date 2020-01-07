«Пройдено огромное расстояние на пути восстановления государственности»: о чём говорили Путин и Асад в Дамаске

Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию, где встретился с лидером страны Башаром Асадом и посетил командный пункт группировки Вооружённых сил России. Проезжая по улицам Дамаска, президент отметил, что в городе «невооружённым глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни». Асад, в свою очередь, выразил признательность российским военным за помощь в борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию, где встретился с главой республики Башаром Асадом. Вместе с российским лидером в Дамаск прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.

Из аэропорта Дамаска Путин отправился в командный пункт группировки Вооружённых сил России в Сирии, где главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. После этого состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

«В ходе общения с Башаром Асадом президент России отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать: пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Президент РФ отметил, что в городе «невооружённым глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни».

Как сообщает сирийское агентство SANA, Путин и Асад в ходе переговоров обсудили планы по ликвидации террористических групп, угрожающих мирному населению в провинции Идлиб, а также затронули ситуацию на севере Сирии и меры, которые принимает в регионе Турция.

В свою очередь, Асад поблагодарил Путина за визит и выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом.

«Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова», — добавили в Кремле.

Путин в сопровождении Асада посетил мечеть Омейядов, гробницу пророка Яхьи (Иоанна Крестителя) и оставил запись в книге почётных посетителей. Кроме того, лидеры посетили собор Святой Девы Марии в Дамаске, которому Путин преподнёс икону Богоматери.

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До этого Владимир Путин посещал Сирию в декабре 2017 года. В ходе визита на авиабазу Хмеймим президент приказал министру обороны и начальнику генштаба приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Он также поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции в республике и обеспечивали её проведение.

«Сирия сохранена как суверенное, независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединённых Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский Центр по примирению враждующих сторон», — заявил Путин в ходе визита на авиабазу.

Напомним, российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, когда ВКС России по просьбе легитимного правительства арабской республики приступили к нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства»* на территории страны. В марте 2016 года Владимир Путин принял решение о начале вывода большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением поставленных задач.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что за два года операции в Сирии российская авиагруппа ликвидировала более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники ИГ.

Объявляя об этом, Шойгу подчеркнул, что до начала операции российских ВКС террористы контролировали более 70% территории Сирии, а численность группировки составляла до 60 тыс. человек.

Российские военные также сообщали, что с начала 2015 года в Сирии было уничтожено более 54 тыс. террористов.

Кроме того, Россия принимала участие в урегулировании ситуации после начала в Сирии турецкой операции «Источник мира». 9 октября 2019 года Анкара приступила к военной операции на территории САР, нацеленной против курдских Сирийских демократических сил (СДС) и входящих в их состав Отрядов народной самообороны (YPG). Анкара причисляет данные формирования к террористическим. США, поддерживавшие СДС в ходе конфликта в Сирии, перед началом турецкой операции начали вывод своих военнослужащих из северных районов Сирии. Сложившаяся ситуация привела к существенному росту напряжённости в регионе.

22 октября Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом удалось достичь соглашений, позволяющих «разрешить острую ситуацию, которая сложилась на сирийско-турецкой границе». Стороны договорились, что в зону за пределами турецкой операции в САР введут сирийских военнослужащих и российскую военную полицию, которые будут содействовать отводу курдских подразделений и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы. Также лидеры договорились о начале совместного российско-турецкого патрулирования «на глубину 10 км от границы к западу и к востоку» от района турецкой операции.

Вместе с тем глава российского государства подчёркивал, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и целостность страны нужно сохранить.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.