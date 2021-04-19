«Проявление отчаяния»: почему посол Украины напомнил ФРГ о Второй мировой в полемике о членстве Киева в НАТО

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия несёт историческую ответственность перед украинским народом из-за своего участия во Второй мировой войне и поэтому должна форсировать принятие Киева в НАТО без каких-либо дополнительных условий. Это не первое напоминание дипломата о «моральном долге» ФРГ — ранее Мельник выступил с аналогичным обращением, потребовав от Берлина активнее участвовать в вопросе «возвращения» Крыма. Подобные высказывания — попытка шантажа, и они не помогут Киеву ни вернуть полуостров, ни вступить в Североатлантический альянс, которому совсем не нужна такая головная боль, считают аналитики.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что именно Германия должна добиться скорейшего принятия Украины в НАТО без каких-либо дополнительных условий, так как несёт перед Киевом историческую ответственность за своё нацистское прошлое.

«Именно Германия, несущая особую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть ведущую роль во вступлении Украины в НАТО. И как можно быстрее, без «если» и «но», — заявил дипломат в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Только скорейшее вступление Украины в Североатлантический альянс может помешать якобы началу новой войны в Европе, утверждает Мельник. При этом, по его мнению, такой шаг не станет провокацией в отношении России, а, напротив, «будет холодным душем, который остудит все горячие головы в Кремле», уверен украинский посол.

По его словам, принадлежность Украины к НАТО станет «единственной гарантией того, что Москва не предпримет интервенций».

Линия поведения

Стоит отметить, что украинский посол уже не первый раз за последнее время прибегает к теме прошлого Германии в качестве аргумента в вопросе противостояния России.

Так, в марте в статье для издания Berliner Zeitung, Мельник заявил, что у ФРГ есть «моральный долг» перед Украиной из-за событий Второй мировой войны и нацистской оккупации, поэтому Берлин должен активнее участвовать в решении вопроса «возвращения» Крыма Украине.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

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В своей статье Мельник сетовал, что немецкая общественность не знает о фактах оккупации Крыма немецкими войсками в ходе Первой и Второй мировых войн и о «трагической» роли полуострова в истории германского колониализма. По его словам, в современной ФРГ «давно уже не помнят» о планах Третьего рейха по колонизации Крыма, а «забытые зверства» тирании нацистов в Крыму «до сих пор в полной мере не рассмотрены».

Всё это, по мнению украинского дипломата, должно побудить Германию и её союзников использовать политические и экономические инструменты, чтобы заставить Россию отказаться от полуострова.

Слова Мельника прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что он не до конца развил свою мысль, «забыв» о том, что в период оккупации Крым не находился в составе Украины и что в аргументации Мельника отсутствуют важные исторические детали.

«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — написала она в Facebook.

Захарова подчеркнула, что если говорить о моральной ответственности Берлина, то «лучше было бы отнести её к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов».

Шантаж по-киевски

Апелляция к нацистскому прошлому Германии — не единственный спорный аргумент, прибегая к которому Андрей Мельник пытается убедить Берлин форсировать вступление Украины в НАТО. Ранее в своём выступлении на радио Deutschlandfunk он высказал мнение, что если Киев не станет частью Североатлантического альянса, то его страна должна будет задуматься о возвращении себе ядерного статуса.

«Мы либо будем частью такого альянса, как НАТО, и будем вносить свой вклад в то, что Европа будет сильнее и увереннее, либо нам придётся самим вооружиться, возможно, даже подумать о ядерном оружии. Как ещё нам гарантировать нашу безопасность?» — сказал он.

Здание Рейхстага

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© Moritz Wolf

Напомним, Украина утратила статус ядерной державы после распада СССР: в 1990 году Верховным Советом УССР была принята декларация о суверенитете, в которой закреплялся безъядерный статус страны. Процесс сдачи Украиной своего ядерного оружия начался в 1991 году, а в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по условиям которого Киев обязался передать все оставшиеся в наследство от СССР ядерные арсеналы российской стороне.

В Москве считают, что возвращение Украине статуса ядерной державы будет представлять опасность для всего мира. В частности, об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, назвав заявление Мельника «сумасбродным».

«Оружие ему (речь о словах посла Мельника. — RT) необходимо не для защиты от России, а для нападения на Россию. Возращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, так как от её националистических властей ожидать можно всего что угодно», — приводит слова сенатора РИА Новости.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT назвал слова Мельника «пугалками со стороны киевского режима» в адрес Европы и России, а также отметил, что Киев больше не обладает необходимым техническим потенциалом для возвращения себе ядерного статуса.

Киев перешёл к заявлениям о некоем моральном долге, которые озвучивает Мельник, и требовательному тону в политическом общении с Европой из-за отсутствия действенных результатов курса на евроатлантическую интеграцию, пояснил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Это проявление отчаяния, поскольку у Украины весь политический курс направлен на интеграцию с ЕС и НАТО, которые в этом сейчас не заинтересованы: альянс уже присутствует на территории Киева как в зоне своей ответственности, при этом не предоставляя ему права голоса в своей организации, а ЕС получил украинский рынок, обезопасив себя от какой-либо конкуренции со стороны украинских производителей», — рассказал эксперт.

Для Украины сложилась невыгодная ситуация, хотя страна сама себя загнала в тупик — у неё нет никаких альтернатив, пространства для геополитического манёвра, считает Олег Неменский.

«По этой причине киевские власти от попыток договориться переходят к заранее обречённым на провал требованиям. И поскольку у них не осталось никаких других аргументов для шантажа, они прибегают к моральным аргументам, которые являются совершенно нерабочими для таких вопросов», — пояснил политолог.

Олег Неменский напомнил, что в Германии вопрос с репарациями и какими-либо долгами за Вторую мировую войну считают решённым и закрытым, поэтому попытки посла Украины апеллировать к нацистскому прошлому эффективны не будут.

Заявления Мельника и его риторика создают «печальное впечатление» от нынешнего уровня украинских дипломатов, добавил политолог.

«Мы видим провал за провалом, даже на уровне соблюдения элементарных норм приличия протокольных мероприятий. Это демонстрирует, что у дипломатов Киева нижайший общепрофессиональный уровень, а также то, что советская школа дипломатии полностью разгромлена, а новой так и не появилось. Сегодня большая часть современных украинских дипломатов производит впечатление диких аборигенов, не обученных элементарным навыкам дипломатического общения», — отметил Неменский.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак акцентировал внимание на том, что заявления о моральном долге Германии из-за её прошлого странно слышать от посла Украины, где пособники нацистов и военные преступники имеют статус национальных героев.

«Сейчас Украина апеллирует к фашистской Германии, в союзе с которой воевали нынешние украинские герои: сначала помогая в борьбе с Красной армией, а после — проводя карательные операции в странах Восточной Европы», — отметил эксперт.

Подобные заявления в адрес Берлина являются проявлением «политической шизофрении», и своей цели — форсирования вступления Украины в НАТО — киевские власти ими не добьются, добавил Александр Дудчак.

«В Германии это вызовет лишь раздражение, поскольку подобные высказывания украинских чиновников высокого ранга дискредитируют Берлин, который всячески пытается выгораживать и оправдывать выходки киевского режима, даже там, где этого не следует делать. Украине не удастся вступить в НАТО, потому что альянс не хочет обзаводиться подобной головной болью. К тому же члены блока понимают, что власти Киева и без вступления в их ряды выполнят любое их задание», — заключил эксперт.