«Проявление недобросовестной конкуренции»: в России отреагировали на расширение санкций против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расширение США санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции. Он добавил, что подобные шаги противоречат принципам международной торговли и международного права, и подчеркнул, что Россия будет делать всё для защиты своих интересов. В Совфеде отметили, что ограничительные меры фактически направлены против европейских компаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расширение США санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». По его словам, в Кремле к решению американской стороны относятся так же, как «ко всем остальным санкционным устремлениям» США, и считают это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что подобные шаги «в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права».

«Безусловно, мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», — сказал Песков.

Напомним, ранее конгресс США согласовал расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Новые ограничения вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Об этом говорится в согласованной палатами Конгресса версии закона об ассигнованиях на национальную оборону на следующий год.

Документ содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по «пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Закон предусматривает рестрикции для компаний, предоставляющих страховые и андреррайтинговые услуги, необходимые для завершения проекта. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или допоборудования.

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При этом в документе отмечается, что президент США может в порядке исключения отказаться от применения санкций в отношении того или иного лица, если сочтёт такое исключение отвечающим национальным интересам США.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв отметил, что американский документ направлен против европейских компаний, однако преподносится закон как созданный ради защиты европейской безопасности.

«Одержимость американских политиков «сверхзадачей» любой ценой блокировать реализацию газопроводов с российским участием ни у кого уже не вызывает удивления — здесь мы наблюдаем единство даже тех сил, которые откровенно конфликтуют по многим другим вопросам», — цитирует сенатора РИА Новости.

Косачёв обратил внимание, что оборонный бюджет США на 2021 год должен ещё подписать президент Дональд Трамп, который уже дважды обещал наложить вето.

«Как бы то ни было, «санкционная дипломатия» США продолжается, и Америка вновь показывает миру, что означает её лидерство: не созидать самим и мешать строить другим», — заключил сенатор.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что старые санкции, которые были приняты год назад, тоже были зашиты в оборонный бюджет, и отметил, что нынешний пакет можно назвать конкретизирующим, однако он не содержит принципиально новых положений.

«Россия показала, что она не боится попадать под санкции и готова подвести под них ряд своих судов, потому что главное — достроить газопровод. И с этой точки зрения американские санкции выглядят глупо. Достройке «Северного потока – 2» этот санкционный пакет никак не помешает», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Против расширения ограничительных мер со стороны США выступили и в Еврокомиссии. Представитель пресс-службы ЕК Петер Стано отметил, что ЕС «в принципе выступает против введения санкций третьими странами в отношении компаний, ведущих законный бизнес».

«Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — заявил он РИА Новости.

Напомним, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против завершения строительства газопровода, утверждая, что он якобы угрожает энергобезопасности Европы.

Так, в конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на новый финансовый год, предполагающий санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Речь в документе шла о введении ограничительных мер в отношении судов, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 м), а также компаний, которые продают либо сдают в аренду такие суда.

В августе 2020 года трое американских сенаторов направили письмо оператору немецкого порта Мукран в городе Засниц с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в противном случае «серьёзными последствиями».

В октябре США расширили интерпретацию положений закона, в рамках которого были введены санкции в отношении российских газопроводов. В заявлении Госдепартамента отмечалось, что теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проектах.