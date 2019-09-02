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«Проявление инфантилизма»: почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»
02 сентября 2019, 22:24 • 27 • В мире
Варшава не смогла получить репарации от Германии якобы из-за «решения России». Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, отметив, что республика отказалась от выплат, находясь «под господством России». Речь идёт о соглашении 1953 года, на основании которого польские власти согласились на отмену компенсаций со стороны Германии. По мнению экспертов, подобные высказывания укладываются в общий антироссийский курс польского руководства.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Польши Анджей Дуда AFP © Krzysztof SITKOWSKI / POOL
Польша не смогла получить репарации со стороны Германии за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны, якобы из-за «решения России». Такое мнение выразил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.
«Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России, в связи с чем Россия и приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении», — заявил глава польского оборонного ведомства.
Речь идёт о соглашении 1953 года, согласно которому Польша отказалась от репараций со стороны Германии. На основании этого документа в ФРГ заявляют, что вопрос выплат закрыт. Но в Варшаве этот документ считают нелегитимным, поскольку, как заявляют польские власти, он был подписан под давлением Советского Союза.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT выразил мнение, что подобные заявления со стороны польских политиков выглядят весьма странно.
Он также подчеркнул, что после войны Польша получила весьма обширные территории, которые ранее входили в состав Германии, а также значительную финансовую помощь от Советского Союза в процессе восстановления.
«Конечно, польским политическим деятелям нужно помнить о том, какие значительные территории были возвращены Польше… Я имею в виду южную часть Восточной Пруссии, Гданьск, Восточную Померанию, Познань, Силезию. Кроме того, необходимо помнить о том, что Советский Союз оказал колоссальную поддержку польскому государству и народу в период послевоенного восстановления», — пояснил аналитик.
Между тем в Совете Федерации России напомнили о той роли, которую сыграла Польша в создании условий для начала Второй мировой войны.
«Они забыли о том, что сыграли немалую роль в начале Второй мировой войны. Когда в 1938 году происходило поглощение Чехословакии, Красная армия не могла пройти через Польшу — Польша её не пропустила. Может, тогда вообще бы ничего не было? Тогда удалось бы остановить Гитлера. Об этом они не помнят», — заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Стоит отметить, что о России в контексте выплаты репараций в Польше вспоминают не впервые. Так, в 2018 году глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшаве следует требовать выплат и от Москвы.
«Я считаю, что в следующем созыве сейма должен быть подготовлен отчёт о военных потерях, нанесённых советской Россией», — сказал он.
Тогда российские официальные лица раскритиковали это заявление польского политика. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша не вправе требовать репараций от России. В то же время Владимир Джабаров тогда назвал требования властей Польши тупиковым путём.
По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, польское руководство подстраивается под политику западных стран, что ведёт к пересмотру исторических отношений между Россией и Польшей.
«Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. Сегодня каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться. Ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит, они жёстко заточены под те цели, которые им определили США и другие страны», — отметил парламентарий в разговоре с RT.
Новые старые требования
В последние годы в Польше всё чаще поднимают вопрос о необходимости требовать репараций со стороны Германии. На днях президент страны Анджей Дуда заявил, что получение выплат является для Польши «вопросом ответственности и морали» и необходимо «выставить счёт» Берлину.
«Почти 6 млн польских граждан были убиты, наши города лежали в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», — подчеркнул польский лидер в интервью изданию Bild.
В августе министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что послевоенные компенсации, полученные страной от Германии в XX веке, были несправедливыми.
По словам министра, в денежном отношении репарации были «минимальными», особенно в сравнении с выплатами другими странами, такими как Франция и Нидерланды.
«При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?» — указал политик в интервью Frankfurter Allgemeine.
Между тем в Германии вопрос репараций считают закрытым.
Подобными высказываниями польские политики играют на внутреннюю аудиторию, увеличивая свой политический капитал, считает Владимир Шаповалов.
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