Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина

Генассамблея ООН в очередной раз одобрила предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Принципиально важный документ поддержали 130 стран. Против, как всегда, проголосовали только Соединённые Штаты Америки и курируемая ими Украина. Также 49 стран "воздержались", среди них страны ЕС, Япония и... Молдавия.

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций со сложным названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" принимаются каждый год начиная с 2005-го.

По очевидным причинам с 2014 года одной из стран, регулярно голосующих против антинацистской резолюции, является Украина. Причём в последние годы это недогосударство находится в "гордом" одиночестве со своими подлинными хозяевами - США. И даже со сменой Порошенко на Зеленского ничего не изменилось, хотя, казалось бы, всего два слова "Бабий Яр" должны были бы вправить мозги потомкам тех, чья участь гитлеровскими нацистами была предопределена как... "окончательное решение еврейского вопроса".

Впрочем, президенту Владимиру Зеленскому и ему подобным сегодня явно не до этого. Ведь есть вещи куда "важнее" и "актуальнее", чем историческая память: игра в роли "моськи" в геополитическом противостоянии России и тем традиционным ценностям, которые наша страна пытается сберечь не только у себя, но и в планетарном масштабе. Ценностей самых элементарных: семья - союз мужчины и женщины, пропаганда извращений недопустима, историческая же память - главная основа национальной идентичности, которая, в свою очередь, имеет полное право на существование, но не в неонацистских формах.

А именно неонацисты, включая украинских бандеровцев, сегодня активно используются леволиберальными хозяевами мира в противостоянии России и всем традиционалистским силам, которые выступают против антихристианского "нового мирового порядка". И даже для многих потомков тех, кто сгинул в печах гитлеровских концлагерей или, уж простите, "стал мылом", гешефт от борьбы с мифической "русской угрозой" куда важнее противостояния реальному злу в виде той же героизации нацизма. Как саркастично поют ребята из популярной рэп-группы 25/17, "давай за белую расу поднимем чёрную кассу (крекс, фекс, пекс) - нам на хлеб и масло".

Но факт остаётся фактом: антинацистская резолюция Генассамблеи ООН - прекрасный маркер, определяющий, кто есть кто. И то, что новый антироссийский режим стремительно утрачивающей суверенитет Молдавии стыдливо "воздержался", - типичный тому пример. И слова Игоря Додона, экс-президента этой постсоветской республики, это только подтверждают:

Решение воздержаться было продиктовано властям в Кишинёве внешними западными кураторами и в данном случае равносильно отказу, поскольку на обсуждение была вынесена крайне важная проблема: попытки реабилитации нацизма. Мы должны беречь память о подвигах наших предков, освобождавших Молдову от фашизма. Любые попытки самоустраниться от борьбы с неонацизмом, ксенофобией и расизмом ведут к усилению этих негативных явлений, недопустимых в нашем многонациональном обществе.

То, что неонацизм (причём в первую очередь именно украинский) сегодня напрямую затрагивает наши русские национальные интересы, - очевидный факт. Горе и слёзы, боль и кровь русских людей Донбасса, Одессы и других регионов Новороссии и Малороссии - налицо. А потому нам крайне важно как можно чаще тыкать в эту кровавую грязь чистеньких западных политиков. И, конечно, не мешает напоминать, что именно мы, русские, победили в XX столетии самое страшное историческое зло - гитлеровский нацизм. И резолюция Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, хотя и является скорее декларативной, помогает это делать.