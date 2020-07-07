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Проявили "европейскую солидарность": Эксперт о манёврах Дании вокруг "Северного потока - 2"

07 июля 2020, 03:00  •  78 • Политика
Эксперт Алексей Гривач прокомментировал политические манёвры Дании вокруг "Северного потока - 2", которая оперативно согласовала заявку на достройку трубопровода. Он считает, что датчане проявили "европейскую солидарность".
Датское энергетическое агентство (DEA) всё же выдало разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", не став затягивать процесс согласования. Ситуацию прокомментировал "ПолитЭксперту" заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Российская сторона просила разрешить задействовать в строительстве судно с системами якорного позиционирования. Согласно предварительным данным, речь идёт о "Фортуне", которая сейчас находится в водах ФРГ.
До этого Копенгаген всячески затягивал рассмотрение вопросов по маршруту "Северного потока - 2". В итоге ситуация была урегулирована только после того, как Россия пригрозила подать в суд, заподозрив датчан в коррупции (разрешение на строительство польского трубопровода Baltic Pipe было предоставлено без задержек).
Ожидалось, что датская сторона потратит на согласование новой заявки около четырёх недель, однако она проявила оперативность. Это Гривач считает хорошей новостью и предполагает, что речь идёт о проявлении европейской солидарности перед лицом американских санкций.
"Это решение позволит ускорить процесс строительства. Оно расширяет перечень возможных судов, которые могут быть использованы для достройки газопровода", - пояснил эксперт.
Напомним, в США призвали нанести экономический удар по "Газпрому", если тот задействует судно "Академик Черский" (оснащено системой динамического позиционирования) для завершения строительства трубопровода. Впрочем, депутат Государственной Думы Игорь Ананских заявил в интервью РИА ФАН, что подобные угрозы являются бредом.
Собственником "Северного потока - 2" является не "Газпром", но консорциум, в который входят несколько крупнейших компаний мира, заинтересованных в проекте. Россия же является поставщиком газа.
"Если против этих компаний - то это бред. Если против компаний трубоукладчика - то пускай вводят. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?" - поведал политик.
В итоге был предложен более мягкий вариант. Американцы предлагают не бить санкциями по компаниям, которые занимаются инспекцией, тестированием и сертификацией газопровода. При этом они отказались от плана ввести санкции "задним числом" (с декабря 2019 года).
По мнению заместителя директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, обновлённая версия документа является реакцией на жёсткую позицию властей ФРГ, которые выступили против санкций. Он не исключает, что пакет санкций был согласован с Белым домом и учитывает пожелания Берлина и Еврокомиссии.
Кроме того, президент Штатов Дональд Трамп не заинтересован в ссоре с лидерами Евросоюза накануне осенних выборов.
"Первоначальный санкционный законопроект был не просто скандальным, но и вносил совершенно ненужные осложнения в отношения Вашингтона и Берлина", - добавил Белогорьев в интервью ИА "Экономика сегодня".

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