Провоцирование на принятие закона: Оппозиция в Германии готовится оборонять "Северный поток - 2" от санкций США

Немецкие политики должны встать на защиту компаний, которым США угрожают санкциями за поддержку проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт в интервью телеканалу "360".

По мнению парламентария, Берлин не должен поддаваться давлению со стороны Вашингтона, что позволит обеспечить энергетическую безопасность Германии и всей Европы в целом. Так как ряд компаний уже попал под санкции, представители партии "Альтернатива для Германии" разработали законопроект, направленный на защиту немецких предприятий.

В документе "Северный поток - 2" фигурирует в качестве неотъемлемого элемента энергоснабжения Германии. Депутаты также предлагают кабинету министров оказывать поддержку компаниям путём предоставления льготных кредитов, что позволит минимизировать влияние американских санкций на экономику.

Сам Гердт верит в то, что законопроект будет принят. Но он может подтолкнуть оппонентов партии принять свою версию документа.

"Своим поведением мы заставим нашу коалицию быстренько принять что-то, чтобы не отдавать нам - AfD - пальму первенства в этом вопросе. В этом как раз и состоит работа оппозиции - гнать впереди себя правящие партии", - заявил политик.

Как ранее заявил РИА ФАН директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике по европейским вопросам Александр Рар, власти Германии поддерживают попытки Москвы и Киева договориться по контракту на транзит газа в европейские страны.

В Европе сейчас многие понимают необходимость диалога с Россией. Немецкие предприниматели также поддержали решение Копенгагена, согласовавшего прокладку трубопровода.

"Несколько лет назад влиятельные силы на Западе стояли на стороне Украины, поддерживая её во всех спорах с Россией, независимо от того, кто прав. Сейчас такого нет", - пояснил он.

Что касается транзита газа через ГТС Украины, то эксперт верит в продление соглашения. Киев должен понимать, что он находится в рыночной системе. И для сохранения роли транзитёра придётся не только общаться с российской стороной, но и делать всё для её комфорта.