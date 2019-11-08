Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И защитники покатают тебя в багажнике...
Москва посодействует в передаче Парижу останков соратника Наполеона
"Позорище несусветное": Захарова по пунктам разоблачила ложь немецкой ...
"Смерть коммивояжера": В Лондоне на зрителей обрушился потолок в театр...
Главная / Политика

Провоцирование на принятие закона: Оппозиция в Германии готовится оборонять "Северный поток - 2" от санкций США

08 ноября 2019, 03:09  •  108 • Политика
Оппозиция в Германии готовится оборонять "Северный поток - 2" от санкций США при помощи нового законопроекта. Сами политики не верят в то, что он будет принят, но рассчитывают спровоцировать правящую фракцию на создание аналогичного документа.
Немецкие политики должны встать на защиту компаний, которым США угрожают санкциями за поддержку проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт в интервью телеканалу "360".
По мнению парламентария, Берлин не должен поддаваться давлению со стороны Вашингтона, что позволит обеспечить энергетическую безопасность Германии и всей Европы в целом. Так как ряд компаний уже попал под санкции, представители партии "Альтернатива для Германии" разработали законопроект, направленный на защиту немецких предприятий.
В документе "Северный поток - 2" фигурирует в качестве неотъемлемого элемента энергоснабжения Германии. Депутаты также предлагают кабинету министров оказывать поддержку компаниям путём предоставления льготных кредитов, что позволит минимизировать влияние американских санкций на экономику.
Сам Гердт верит в то, что законопроект будет принят. Но он может подтолкнуть оппонентов партии принять свою версию документа.
"Своим поведением мы заставим нашу коалицию быстренько принять что-то, чтобы не отдавать нам - AfD - пальму первенства в этом вопросе. В этом как раз и состоит работа оппозиции - гнать впереди себя правящие партии", - заявил политик.
Как ранее заявил РИА ФАН директор Центра имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике по европейским вопросам Александр Рар, власти Германии поддерживают попытки Москвы и Киева договориться по контракту на транзит газа в европейские страны.
В Европе сейчас многие понимают необходимость диалога с Россией. Немецкие предприниматели также поддержали решение Копенгагена, согласовавшего прокладку трубопровода.
"Несколько лет назад влиятельные силы на Западе стояли на стороне Украины, поддерживая её во всех спорах с Россией, независимо от того, кто прав. Сейчас такого нет", - пояснил он.
Что касается транзита газа через ГТС Украины, то эксперт верит в продление соглашения. Киев должен понимать, что он находится в рыночной системе. И для сохранения роли транзитёра придётся не только общаться с российской стороной, но и делать всё для её комфорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 17:24
Довел до ноты: Азербайджан вызвал посла России из-за "карабахского вопроса"
08 ноября 2019, 03:09
Ливан примеряет на себя сценарий Сирии: Россию просят о помощи в изгнании США и Израиля
07 ноября 2019, 20:39
"Это они еще наши "Искандеры" не разглядели": Русские в Сети ответили британцам, восхищенным парадом 7 ноября
07 ноября 2019, 23:54
Как будто покупаем, но нет: Киев ворует российский газ - о схеме заявил соратник Зеленского
07 ноября 2019, 15:24
Депутат Рашкин не планирует извиняться за свои высказывания о вице-спикере СФ
08 ноября 2019, 03:09
"Банкротство ФБК Навального неизбежно": Адвокат объяснил крах оппозиционера с юридической точки зрения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2019, 08:39
«Американцам нужно быть поскромнее»: как США пытаются разработать боевых наземных роботов
03 ноября 2019, 00:24
«Мы не отель»: Турция отказалась содержать боевиков из ЕС
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
02 ноября 2019, 08:09
России объявили бойкот в Арктике (Telegram. обзор)
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
03 ноября 2019, 10:09
Украина. Египетский сценарий
02 ноября 2019, 04:54
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.