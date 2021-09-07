Провороненные миллиарды. Через пару лет ГТС Украины ждёт судьба металлолома • 230 • Украина

Россия почти добилась превращения украинской газотранспортной системы в никому не нужный металлолом. Такое заявление сделал экс-премьер Украины Арсений Яценюк, комментируя проблему с сохранением русского газового транзита через территорию "нэзалэжной". За 30 лет самостоятельности Украина получила от России 100 миллиардов транзитных долларов, но умудрилась довести ГТС до ручки. Сейчас на ремонт требуется более десяти миллиардов у.е., но денег нет, а сам смысл дальнейшего использования трубы поставлен под сомнение.



Первый премьер-министр постмайданной Украины Арсений Яценюк вновь засветился в информационном пространстве. В последнее время его появление на телеэкранах и в новостных сводках — большая редкость. На этот раз Арсений Петрович выступил в передаче "Шустер онлайн" и поднял важнейший для "нэзалэжной" экономический вопрос — газового транзита русского голубого топлива.



"Агрессивный" газ: халява кончилась



По словам Яценюка, стратегической целью России на украинском направлении является превращение газотранспортной системы Украины в металлолом. Отчасти, как отмечает экс-глава кабмина, Москва этого уже добилась. Чтобы хоть как-то сохранить транзит "агрессивного" газа европейским партнёрам, следует подписать не двусторонний, а трёхсторонний долгосрочный газовый контракт, под которым, помимо русской стороны, а также киевских властей, подписались бы представители Европейского союза.



Обеспокоенность Арсения Петровича вполне объяснима. ПАО "Газпром" продолжает вновь и вновь отказываться от дополнительного бронирования мощностей трубы, проходящей через Украину. Русский газовый монополист переориентирует транзитные потоки, очень скоро введёт в эксплуатацию "Северный поток — 2". Зеленский со товарищи рискуют остаться с носом. По подписанному в 2019 году контракту за пять лет бюджет Украины получит за транзит в 2020—2024 гг. около пятнадцати миллиардов долларов (учтена сумма "штрафа" по Стокгольмскому арбитражу). Всего за время, прошедшее с распада Советского Союза, страна получила 100 миллиардов долларов (!) за транзит. Сейчас очевидно: такой "лафы" больше не будет, а компенсировать потери попросту нечем.



"Нафтогаз" выдвигал экстравагантные идеи вроде закачки в украинскую ГТС водорода. Однако эксперты в один голос говорят о полной несостоятельности таких предложений, тем более учитывая техническое состояние газотранспортной системы. В особенно плачевном состоянии — трубы, подчинённые областным газовым компаниям (а это самое важное для населения).



В наследство от СССР Украине досталась мощнейшая ГТС, способная перекачивать 100 миллиардов кубометров природного газа в год — это столько же, сколько в совокупности "Газпром" поставил за допандемийный 2019 год в Германию, Италию и Францию. Однако до 2025 года крупнейшая отечественная госкомпания будет прокачивать лишь 40 миллиардов ежегодно, а затем вообще может прекратить транзит. Как метко отметил чиновник "Нафтогаза", в таком случае ГТС Украины будет походить на огромную фуру, перевозящую килограмм картошки.



Специалисты отмечают: полученные колоссальные доходы от перекачки русского голубого топлива в Европейский союз почти всегда отправлялись на залатывание бюджетных дыр, а не на реконструкцию и развитие ГТС. На сегодняшний день для приведения газотранспортной системы в приличное состояние потребуется как минимум десять миллиардов долларов. Этих денег, во-первых, нет, во-вторых, непонятно, стоит ли вообще заниматься ремонтом, учитывая диверсификацию поставок "Газпромом".



Что с того?



Если посмотреть на ситуацию максимально отстранённо, газовую войну Украина всё-таки проиграла. Немалую роль в её поражении сыграло стремление европейцев обеспечить свою энергетическую безопасность не с помощью лозунгов, не на словах, а на деле.



Наша страна должна приложить максимум усилий, дабы транзитный потенциал "нэзалэжной" был умножен на ноль. В противном случае нас продолжат нагло шантажировать. Кроме того, отрезание Украины от транзита фактически развязывает нам руки. Что бы там ни говорили, никакая Европа не сможет отказаться от покупки русского газа по построенным магистральным газопроводам "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" ради спасения рядового Зеленского. Гораздо более вероятен сценарий усиления давления из Брюсселя на украинский Офис президента в деле имплементации Минских соглашений. И без того увядающий Евросоюз устал от постоянного бодания с Россией, которое приносит ему только ущерб и неуверенность в завтрашнем дне. Евробюрократы понимают: "деоккупация" Крыма, "слив" Донбасса на данном историческом этапе — просто мечтания. А жить дальше нужно. В крестовый поход на Россию идти не желает никто.



Россия почти добилась превращения украинской газотранспортной системы в никому не нужный металлолом. Такое заявление сделал экс-премьер Украины Арсений Яценюк, комментируя проблему с сохранением русского газового транзита через территорию "нэзалэжной". За 30 лет самостоятельности Украина получила от России 100 миллиардов транзитных долларов, но умудрилась довести ГТС до ручки. Сейчас на ремонт требуется более десяти миллиардов у.е., но денег нет, а сам смысл дальнейшего использования трубы поставлен под сомнение.Первый премьер-министр постмайданной Украины Арсений Яценюк вновь засветился в информационном пространстве. В последнее время его появление на телеэкранах и в новостных сводках — большая редкость. На этот раз Арсений Петрович выступил в передаче "Шустер онлайн" и поднял важнейший для "нэзалэжной" экономический вопрос — газового транзита русского голубого топлива.По словам Яценюка, стратегической целью России на украинском направлении является превращение газотранспортной системы Украины в металлолом. Отчасти, как отмечает экс-глава кабмина, Москва этого уже добилась. Чтобы хоть как-то сохранить транзит "агрессивного" газа европейским партнёрам, следует подписать не двусторонний, а трёхсторонний долгосрочный газовый контракт, под которым, помимо русской стороны, а также киевских властей, подписались бы представители Европейского союза.Обеспокоенность Арсения Петровича вполне объяснима. ПАО "Газпром" продолжает вновь и вновь отказываться от дополнительного бронирования мощностей трубы, проходящей через Украину. Русский газовый монополист переориентирует транзитные потоки, очень скоро введёт в эксплуатацию "Северный поток — 2". Зеленский со товарищи рискуют остаться с носом. По подписанному в 2019 году контракту за пять лет бюджет Украины получит за транзит в 2020—2024 гг. около пятнадцати миллиардов долларов (учтена сумма "штрафа" по Стокгольмскому арбитражу). Всего за время, прошедшее с распада Советского Союза, страна получила 100 миллиардов долларов (!) за транзит. Сейчас очевидно: такой "лафы" больше не будет, а компенсировать потери попросту нечем."Нафтогаз" выдвигал экстравагантные идеи вроде закачки в украинскую ГТС водорода. Однако эксперты в один голос говорят о полной несостоятельности таких предложений, тем более учитывая техническое состояние газотранспортной системы. В особенно плачевном состоянии — трубы, подчинённые областным газовым компаниям (а это самое важное для населения).В наследство от СССР Украине досталась мощнейшая ГТС, способная перекачивать 100 миллиардов кубометров природного газа в год — это столько же, сколько в совокупности "Газпром" поставил за допандемийный 2019 год в Германию, Италию и Францию. Однако до 2025 года крупнейшая отечественная госкомпания будет прокачивать лишь 40 миллиардов ежегодно, а затем вообще может прекратить транзит. Как метко отметил чиновник "Нафтогаза", в таком случае ГТС Украины будет походить на огромную фуру, перевозящую килограмм картошки.Специалисты отмечают: полученные колоссальные доходы от перекачки русского голубого топлива в Европейский союз почти всегда отправлялись на залатывание бюджетных дыр, а не на реконструкцию и развитие ГТС. На сегодняшний день для приведения газотранспортной системы в приличное состояние потребуется как минимум десять миллиардов долларов. Этих денег, во-первых, нет, во-вторых, непонятно, стоит ли вообще заниматься ремонтом, учитывая диверсификацию поставок "Газпромом".Если посмотреть на ситуацию максимально отстранённо, газовую войну Украина всё-таки проиграла. Немалую роль в её поражении сыграло стремление европейцев обеспечить свою энергетическую безопасность не с помощью лозунгов, не на словах, а на деле.Наша страна должна приложить максимум усилий, дабы транзитный потенциал "нэзалэжной" был умножен на ноль. В противном случае нас продолжат нагло шантажировать. Кроме того, отрезание Украины от транзита фактически развязывает нам руки. Что бы там ни говорили, никакая Европа не сможет отказаться от покупки русского газа по построенным магистральным газопроводам "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" ради спасения рядового Зеленского. Гораздо более вероятен сценарий усиления давления из Брюсселя на украинский Офис президента в деле имплементации Минских соглашений. И без того увядающий Евросоюз устал от постоянного бодания с Россией, которое приносит ему только ущерб и неуверенность в завтрашнем дне. Евробюрократы понимают: "деоккупация" Крыма, "слив" Донбасса на данном историческом этапе — просто мечтания. А жить дальше нужно. В крестовый поход на Россию идти не желает никто. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







230 Источник Похожие новости На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу «Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны Депутат Рады пригрозил «вырвать кадык» Гордону Будет положительный результат, — Зеленский об отношениях с Россией Киевские сумасшедшие готовят покушение на Зеленского Блокада Приднестровья: упорство Киева или сговор с Молдовой? Новости партнеров