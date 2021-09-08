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Провокацию против 33 русских в Белоруссии провели по схеме ЦРУ и за деньги США - CNN

08 сентября 2021, 07:20  •  34 • Политика
CNN сообщил со ссылкой на источник в украинской разведке о том, что провокацию, вследствие которой были задержаны 33 русских гражданина в Белоруссии в прошлом году, организовали по схеме ЦРУ и на американские деньги.
Напомним, всё случилось незадолго до президентских выборов в Белоруссии. На базе отдыха под Минском местные спецслужбы внезапно арестовали 33 человек - граждан России, которых заподозрили в организации провокации, направленной против действующей власти.
Однако далее выяснилось, что не против Минска всё затевалось, а это украинская разведка решила за счёт соседней республики провернуть аферу века и получить для своих целей 33 русских военных, прошедших горячие точки и, как утверждалось украинской стороной, воевавших в том числе в Донбассе на стороне ополчения.
Предполагалось, что "33 богатыря" полетят специальным рейсом в пункт назначения через Белоруссию, однако самолёт под надуманным предлогом сядет на территории Украины, где всю команду задержат украинские силовики.
Но дерзкий план, который, как сообщил CNN источник в украинской разведке, был составлен по схеме ЦРУ и на американские же деньги, провалился. Хотя обрабатывали поначалу русских военных довольно умело, соблюдая американские рекомендации, выманив у них информацию о местах военной службы, фото и видео, посулив $ 5000 в месяц за охрану нефтяных объектов Венесуэлы.
Об этом СМИ сообщили источники на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены рассказывать о секретной операции. Однако высокопоставленный чиновник США заверил CNN, что утверждения украинских разведчиков "ложь", хотя подтвердил, что американская разведка знала о готовящейся операции.

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