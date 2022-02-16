Провокацию на Украине готовили спецслужбы. Зона сопротивления – Львов

Тема "вторжения" России на Украину не сходит со страниц западной прессы, которая не устаёт называть "совершенно точные" даты этого события, а эксперты, которым дают слово в СМИ, "авторитетно" рассуждают, что "вторгнуться" Россия должна именно в те или иные даты, ибо потом "весна, распутица и танки не пройдут".

Президент США Джо Байден тоже принимает участие в этом процессе, опираясь на "точные данные" разведки, он объявил "днём вторжения" 16 февраля. Эту дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

Запад впадает в истерику, пока Россия сосредотачивается

Западная пресса сообщает, что Вашингтон предупредил союзников: наступлению будут предшествовать "шквал ракетных и бомбовых ударов, а также кибератаки". Однако европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса. Представители ЕС дали понять, что иначе интерпретируют данные разведки и "отказываются покупать" слух о нападении.

Практически одновременно с новостью про Байдена Bloomberg, который уже был уличён в распространении откровенной лживой информации, назвал другую дату – 15 февраля (этот прогноз уже не сбылся). В материале, опубликованном на сайте агентства, анонимные источники, "знакомые с вопросом", утверждали, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения не представили.

Кроме того, особую "озабоченность" на Западе вызвали совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". В США сразу заявили, что Россия может использовать военных, участвующих в совместных учениях, "для вторжения на Украину". В ходе одного из брифингов представители Госдепа заявили:

Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера.

Глава НАТО Йенс Столтенберг тоже дежурно выразил обеспокоенность словами:

Это крупнейшее перемещение российских войск со времён холодной войны.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу обратился к президенту России Владимиру Путину с обстоятельным докладом о военных учениях, которые происходят на Дальнем Востоке, юге, севере, в Центральном военном округе и Белоруссии. И вот что он рассказал:

Учения, действительно, масштабные. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время.

Часть наших военных продолжают совместные учения с армией Белоруссии "Союзная решимость" до 20 февраля. После этой даты все разойдутся по своим гарнизонам.

Не читайте по утрам западную прессу

То есть Россия опять не пришла на войну? Или эта "война" ещё только отложена – на 16 февраля или ещё на когда? Об этом в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько беседовал с экс-депутатом Верховной рады Владимиром Олейником.

Юрий Пронько: Если читать западную прессу, то можно стать больным человеком. Получается, что Россия – это страна, которая уже разорвала в клочья бедную Украину и вот-вот её прикончит. Для чего нужна вся эта истерика? Что на самом деле происходит?

Владимир Олейник: Мне всё происходящее напоминает февраль 2014 года, когда на Украине был большой политический кризис, а европейцы заняли выгодную для себя позицию.

Вы помните то соглашение, которое подписано с участием министров иностранных дел Франции, Польши и Германии о "перезагрузке власти"? Имелись в виду досрочные выборы, внесение изменений в конституцию Украины и так далее. Это было 21 февраля 2014 года.

Не успели ещё высохнуть чернила под этим документом, как американцы дали команду на госпереворот, определённые силы взяли власть, развязали конфликт в Донбассе, в Одессе сожгли людей и так далее. Это почерк англосаксов.

Сегодня всё происходит точно так же. России невыгоден конфликт, как и война – это и рядом с нашей территорией, и грозит большими санкциями. Украинскому народу конфликт тоже невыгоден, потому что вся страна станет площадкой для разрешения спорных вопросов недипломатическим путём.

Европейцам это тоже невыгодно, зато очень выгодно американцам. Хотя об этом напрямую они не говорят, но к конфликту всех подталкивают. Сегодня на марионеточную украинскую власть влияют англосаксы.

Только президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в России, сказал, что хотел бы увидеть нейтральный статус Украины в НАТО, закреплённый в конституции. И это было бы какой-то гарантией спокойствия, если в Киеве будет нормальная проукраинская власть. Но как только он об этом сказал, ему сразу ответили: "Нет!"

Запад сейчас называет числа, когда будет "вторжение". Но давайте говорить откровенно. Генштаб Вооружённых сил России отрабатывает все сценарии в целом. Окончательное же решение о применении того или иного сценария принимает Верховный главнокомандующий, то есть президент Владимир Путин.

У меня вопрос. С кем поделился Путин своими соображениями о дате "вторжения России"? Вероятно, этой даты нет. Как нет и принятого решения о "вторжении".

А откуда появилась эта дата – 16 февраля, в изложении Джо Байдена? Советник президента США по вопросам безопасности Джейк Салливан сказал, что вторжение будет "до окончания Олимпиады" – откуда это взялось?

Дело в том, что они знают или предполагают дату готовящейся провокации. Россия ведь предупредила: по НАТО будем договариваться, но если только вы примените силу по Донбассу, мы найдём сценарий, чтобы не допустить там кровопролития.

Стал президентом – выполняй, что велят "хозяева"

– В минувшие выходные сложилось такое впечатление, что Запад вообще решил убрать этот киевский режим. На Украине резко ухудшилась экономическая ситуация, упала гривна, пошёл колоссальный отток капитала, авиакомпании фактически перестали выполнять полёты на Украину или заявили о намерении их приостановить. И всё это происходит без вмешательства России – они сами всё придумали, сами нагнетают и загоняют Украину. Разве Зеленский и его окружение в этом заинтересованы?

– Я не думаю, что сам Зеленский – это "человек войны". Но он попал на эту должность, и теперь ему приходится выполнять, что ему говорит Запад. Я не думаю, что он случайно оказался в конторе Ми-6 – ни один президент суверенного государства не позволит себе приходить на территорию британской спецслужбы. Но ведь что-то там Зеленскому показали и говорили?

И посмотрите на позицию, которую он занял: никакой паники на Украине нет, всё нормально. А в воскресенье он вдруг заявляет: дайте нам доказательства, что Россия собирается "вторгнуться". Так почему он об этом в тот же вечер не спросил у Байдена во время телефонного разговора?

– Может, и спросил, просто с Банковой об этом решили не сообщать.

– Но тогда он должен сказать украинскому народу: "Я спросил, но не получил ответа". Всё дело в том, что Зеленский сегодня не является проукраинским политиком. Он имел шанс таковым стать, когда у него было 73% поддержки населения Украины.

Эту поддержку ему надо было конвертировать, как это сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, как это сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, которые выстояли даже в попытке переворота. Но Зеленский всё потерял.

Так что сегодня он слабый президент. Его легко может снять Пётр Порошенко, если будет команда с Запада. Сегодня Зеленский не играет никакой роли.

Я скажу так: не может быть конфликта без провокации. Это в 2008 году показали события в Грузии. Правда, ситуация очень похожая – и Олимпиада, и провокационная политика самого на тот момент грузинского президента Михаила Саакашвили.

Готовят такие провокации спецслужбы. А это как бикфордов шнур: подожгли, а потом взрыв. Сегодня и внешняя разведка России говорит, что на Украине есть люди, совершенно не управляемые самим Зеленским. А если что-то начнётся, то Зеленский и ничего сделать не сможет – у него нет абсолютно никакого авторитета, как у того же Лукашенко.

Во Львове хотят создать "зону сопротивления"

– На ваш взгляд, вот в эти дни – 15 и 16 февраля – что будет?

– Всё сегодня зависит от американцев. Давление оказывают и союзники, понимая, что если случится конфликт, то о "Северном потоке – 2" придётся забыть. Американцам выгодно превратить всю территорию в зону конфликта.

Обратите внимание: американцы дали команду не просто вывезти часть сотрудников из Киева, а перенести посольство. Если какая-нибудь коммерческая фирма в России или на Украине скажет "Мы центральный офис переносим в другой город", то они могут это сделать совершенно спокойно – это их право. Но посольство без разрешения кабинета министров и президента страны пребывания перенести невозможно.

Там же территория наделяется особым статусом, а это территория государства, где располагается посольство. Американцы решили перенести посольство во Львов, а почему не сразу в Вашингтон? Да потому, что они хотят во Львове создать зону сопротивления.

Они пообещали Зеленскому купировать конфликт в Донбассе, ты, главное, начинай силовым путём решать эту задачу. Но когда американцы поняли, что купировать конфликт будет невозможно, они решили на западе Украины создать некий анклав.

Но Бог с ним, с посольством. Зеленский не мог объяснить гражданам Украины, зачем несколько дней назад во Львов отправили личные дела сотрудников украинской Генпрокуратуры? Между тем во Львове готовятся и резервные помещения для Верховного совета, для кабмина и так далее. Зачем туда всех отправляют?

Они что, готовят территорию для широкомасштабной войны, которая будет вестись руками бандитов из батальонов "теробороны"? Это же настоящие банды, а Зеленский собирается нарастить их численность до 2 миллионов человек.