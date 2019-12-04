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Провокацию из Крыма сделать не удалось: На вопрос Жанны Немцовой о России президент Казахстана ответил предельно спокойно

04 декабря 2019, 19:39  •  235 • Политика
Президент Казахстана, отвечая на вопрос Жанны Немцовой о страхе Казахстана перед Россией на фоне событий на Украине, подчеркнул: во-первых, страха никакого нет и не было. А во-вторых, "крымского вопроса" для Казахстана не существовало и говорить об аннексии применительно к полуострову, как это делает Немцова, в его стране не станут.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения с Россией у страны после 2014 года не изменились. Кроме того, Токаев в интервью, данном Жанне Немцовой для Deutsche Welle, подчеркнул: "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией".
Жанна Немцова спросила Токаева: "Правительство Казахстана было напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?" Президент Казахстана ответил дипломатично, не став исправлять ошибки в вопросе, но подчеркнув жёсткую позицию государства.
"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией, - приводит слова президента издание. - То, что произошло, - то произошло. Аннексия - это слишком тяжёлое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было".
Президент Казахстана подчеркнул, что у его страны с Россией исключительно добрососедские и доверительные отношения. И сомневаться в них не приходилось никогда. И в 2014 году, как добавил Токаев, казахстанцы "верили в мудрость, порядочность российского руководства". Кроме того, президент Казахстана напомнил: именно прежний лидер страны Нурсултан Назарбаев предложил начать урегулирование конфликта на Украине путём общих переговоров. Правда, в изначальном предложении речь шла о том, чтобы проводить встречи в "нормандском формате" в Астане. Но из практических соображений выбрали Минск - "в силу логистики и удалённости".
"На сегодняшний день Минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", - подчеркнул президент Казахстана.

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