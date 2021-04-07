Провокация Zoom не удалась: В Минобрнауки ответили на запрет использовать видеосервис

Минобрнауки считает, что ограничение доступа к Zoom не приведёт к негативным последствиям для вузов. "В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf", - заявили в ведомстве.

В Минобрнауки прокомментировали провокацию видеосервиса Zoom, запретившего российским вузам пользоваться его услугами дольше 40 минут. По мнению образовательного ведомства, это никак не повлияет на работу вузов России.

Zoom получил широкое распространение во время пандемии COVID-19 и массового перехода учебных заведений и компаний на удалённый режим работы. Сервис позволял организовывать видеоконференции с большим количеством участников. Недавно компания, которой принадлежит Zoom, запретила российским компаниям с госучастием, включая вузы, использовать сервис дольше 40 минут.

Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий. В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом, Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности,

- прокомментировали ситуацию для ТАСС в российском образовательном ведомстве.

Также в министерстве напомнили о других альтернативах Zoom. В частности, были упомянуты VideoMost, "Видеоселектор", IVA MCU и Vinteo.