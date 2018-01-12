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Провокация в Сирии, «возня» в США и закон о криптовалюте: о чём говорил Путин на встрече с главредами российских СМИ

12 января 2018, 02:54  •  198 • В России
Когда у России наладятся двусторонние связи с США, что стоит за провокацией с беспилотниками в Сирии и почему может потребоваться законодательное регулирование рынка криптовалют — об этом на встрече с представителями российских печатных СМИ рассказал президент РФ Владимир Путин. Также он прокомментировал ситуацию на Украине, пояснил, в чём заключается «прокол» Вашингтона в отношении Алексея Навального, и высказал своё мнение о лидере КНДР Ким Чен Ыне.
 
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств РИА Новости © Григорий Сысоев
 

В преддверии Дня российской печати президент Владимир Путин встретился с представителями СМИ и обсудил с ними актуальные вопросы внешней и внутренней политики. Во время беседы главе государства задавали вопросы по самым разным темам — от проблем на Корейском полуострове и ситуации в Сирии до криптовалюты и её будущего в России.

Атака беспилотников в Сирии

Так, недавний инцидент с атакой джихадистских беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии Владимир Путин назвал явной провокацией.

«Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договорённостей», — заявил президент, добавив, что эти действия были также направлены на разрушение отношений между Россией, Ираном и Турцией.

Он отметил, что не считает турецких военных ответственными за атаку, несмотря на то что БПЛА прилетели со стороны контролируемой ими территории. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что знает, с чьей подачи была совершена эта «вылазка».

«Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию», — сказал глава РФ, не уточнив, кто, по его мнению, стоит за атакой.

Он лишь пояснил, что кажущаяся кустарность беспилотников на самом деле была маскировкой. Путин отметил, что в них присутствовали «элементы высокотехнологичного характера» — системы радиолокации и наведения, а также сброса боеприпасов.

Отношения с США и «вмешательство»

Не угасающие в США обсуждения «вмешательства Кремля» в президентские выборы Владимир Путин в очередной раз назвал «полной чушью и бредом». По его мнению, российскую карту разыгрывает истеблишмент в Вашингтоне, чтобы «запугивать действующего президента импичментом».

Глава государства отметил, что только после нормализации внутриполитической обстановки в стране возможны подвижки и в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Рано или поздно возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений. Это зависит прежде всего от американской стороны. Проявят они добрую волю? Смогут набраться мужества, здравого смысла? Поймут они в конце концов, что и в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединённые Штаты?» — заявил Путин.

Пока же, посетовал президент, Белый дом движется в обратном направлении, подписывая распоряжения о расширении антироссийских санкций.

  • Reuters

Разлад с Украиной

Ещё одной острой темой, которая обсуждалась на встрече, стал украинский кризис. Владимир Путин подчеркнул, что считает нынешние отношения с Киевом «абсолютно ненормальной ситуацией». Он отметил, что Россия пытается делать шаги навстречу Украине, предлагая, в частности, отдать ей военную технику, которая осталась в Крыму.

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«Готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится в плачевном состоянии. Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была — за эти годы никем, конечно, не обслуживалась», — сказал он.

Вместе с тем, отметил российский лидер, ожидать налаживания диалога стоит только после урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, никто не заинтересован в том, чтобы она приобретала «характер замороженного конфликта».

«Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения, в полном объёме — не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объёме, так, чтобы это устроило и тех, кто проживает в Донбассе», — почеркнул Путин.

Успех Северной Кореи

Не оставил президент без внимания и ситуацию на Корейском полуострове. В частности, отметил он, КНДР удалось заявить о себе как о державе, с которой надо считаться.

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара, во всяком случае, любой точки на территории его вероятного противника», — пояснил Путин.

Теперь же, считает он, северокорейский лидер будет делать всё для того, чтобы «ситуацию зачистить, загладить, успокоить».

«Он — грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик», — охарактеризовал Ким Чен Ына Путин.

Криптовалюта в России

В беседе с журналистами была затронута и популярная в последнее время тема криптовалют. По мнению Путина, все манипуляции с цифровыми деньгами весьма рискованны.

  • Reuters
  • © Dado Ruvic
Владимир Путин в «Комсомольской правде»: О выборах, Донбассе, Сирии, играх с криптовалютой и водке

«Известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет материальных ценностей, она ничем не обеспечена», — сказал президент.

В связи с этим он отметил, что понимает в этом отношении позицию Центробанка, который выступает против легализации криптовалют. Вместе с тем политик допустил, что в будущем может появиться законодательное урегулирование криптосферы. Однако он подчеркнул, что в этом случае государству необходимо быть крайне осторожным.

«Так же, как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой... Государство всегда будет нести ответственность, поэтому здесь нужно быть крайне аккуратными», — добавил Путин.

О предстоящих выборах

В предстоящих президентских выборах в 2018 году будет участвовать рекордное число кандидатов. Документы на участие в гонке подали 67 человек. Владимир Путин отметил, что это количество претендентов и, соответственно, конкурентов нисколько его не смущает. По его мнению, эта ситуация даёт людям возможность высказаться и представить свои варианты решения актуальных проблем.

«Это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет её. Главное, чтобы всё велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм», — отметил политик.

При этом он подчеркнул недопустимость каких-либо влияний на процесс извне. В частности, президент прокомментировал реакцию Вашингтона на отстранение от участия в выборах оппозиционера Алексея Навального.

«Он не единственный, кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — сказал Путин.

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