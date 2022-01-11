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Провокация в полдень: В Баку сообщили о смерти военного на границе

11 января 2022, 17:50  •  33 • В мире
Азербайджан обвинил в провокации на Кельбаджарском направлении армянскую сторону.
В Баку сообщили о смерти военнослужащего на границе. Погибшим оказался военнослужащий сверхсрочной службы. Как говорится в сообщении Минобороны страны, инцидент произошёл в полдень во вторник, 11 января.
По версии Баку, в данном случае армянская сторона устроила провокацию на Кельбаджарском направлении. При этом, указали в ведомстве, мерами, принятыми подразделениями азербайджанской армии, "противник был подавлен".
В Минобороны Азербайджана после случившегося возложили ответственность на Ереван.
Армянская сторона пока не прокомментировала инцидент.
Напомним, что после серьёзного обострения в Нагорном Карабахе переодически между азербайджанской и армянской сторонами возникают стычки.
В ноябре прошлого года в приграничных районах произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Военные действия прекратились после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

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