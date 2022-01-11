Провокация в полдень: В Баку сообщили о смерти военного на границе

Азербайджан обвинил в провокации на Кельбаджарском направлении армянскую сторону.

В Баку сообщили о смерти военнослужащего на границе. Погибшим оказался военнослужащий сверхсрочной службы. Как говорится в сообщении Минобороны страны, инцидент произошёл в полдень во вторник, 11 января.

По версии Баку, в данном случае армянская сторона устроила провокацию на Кельбаджарском направлении. При этом, указали в ведомстве, мерами, принятыми подразделениями азербайджанской армии, "противник был подавлен".

В Минобороны Азербайджана после случившегося возложили ответственность на Ереван.

Армянская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Напомним, что после серьёзного обострения в Нагорном Карабахе переодически между азербайджанской и армянской сторонами возникают стычки.

В ноябре прошлого года в приграничных районах произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Военные действия прекратились после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.