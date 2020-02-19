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Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?

19 февраля 2020, 11:54  •  69 • Политика
Политолог Владимир Рогов в беседе с Царьградом напомнил о событиях, предшествовавших обострению ситуации в Донбассе, которое мы наблюдали сегодня. Всё говорит о том, что провокация началась с "форменной истерики" Зеленского и в продолжение заявления о выборах на территории Крыма и юго-востока Украины. Так что, Киев готовится взять Крым?
В Луганской народной республике зафиксировано обострение. Украинская сторона заявила о якобы наступлении луганских ополченцев и по своему обыкновению обвинила Россию. В управлении Народной милиции ЛНР опровергли информацию Киева и заявили о провокации со стороны ВСУ на линии соприкосновения. Интересный и печальный факт: пока Украина кричит о нападении ополченцев, России и кого бы там ни было, в дома жителей Донбасса, в частности ЛНР, летят именно украинские снаряды. Впрочем, уже к вечеру в ЛНР подтвердили: потери со стороны ВСУ действительно есть, однако их могло и не быть, поскольку медики пытались вытащить раненых. Только обстрелы ВСУ помешали это сделать.
В беседе с Царьградом лидер движения "Славянская гвардия" политолог Владимир Рогов предположил, что обострение ситуации в Донбассе - продолжение противоречивой политики президента Украины Владимира Зеленского.
"Пётр Порошенко был хотя бы понятен в своих действиях и прогнозируем, а Зеленский делает всё таким образом, что это больше напоминает человека с раздвоением личности или с какой-то политической шизофренией. Яркий пример - это его реакция на инициативу "12 шагов" по урегулированию конфликта на Донбассе, инициаторами которой стали в большей степени западные дипломаты, например бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, всевозможные американские и западноевропейские деятели, которых сложно обвинить в лояльности к России, не говоря уже о народных республиках".
Владимир Рогов говорит, что этот план из 12 шагов вызвал "форменную истерику" Зеленского, впрочем, со вполне привычными словами о перемоге - "о том, что все будут идти до конца". А спустя сутки мы видим обострение ситуации в Донбассе.
Рогов добавляет, что в целом политика "зелёной" партии президента показывает, что они не собираются принимать изменения к Конституции, которые могли бы дать особый статус Донбассу.
"Обещают максимум какой-то закон, который одной рукой они собираются принять, а другой тут же отменить, когда им будет удобно. Попытки переписать минские договорённости, которым недавно исполнилось пять лет, и попытки со стороны Зеленского объяснить, что всё не так, надо доработать, надо изменить и надо сделать так, чтобы им было удобно и хорошо, - вот что мы видим", - добавил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский обвинил республики Донбасса в обострении ситуации, заявив о провокации и нарушении Минских соглашений. А до этого глава офиса Зеленского дал понять, что предстоящие выборы на Украине планируют провести и с учётом территорий Донбасса и даже Крыма. Так не готовятся ли политики к силовому сценарию - взять Крым и Донбасс?
"Готовиться взять и хотеть взять они, конечно, могут, но кто же им даст? Я думаю, что у того же Зеленского и тем более у представителей ВСУ есть чёткое понимание, подкреплённое не одним "котлом", того, что скорее они могут отдаться Донбассу, чем его взять", - сказал Рогов.
Между тем сегодня вечером, как пишет "Утро.ру", был опубликован приказ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента России. Сурков, напомним, отвечал за украинское направление.

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