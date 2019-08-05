Провокация США во Вьетнаме, обернувшаяся поражением

Автор:

Покровский Александр

«Пробиркой Пауэлла», стеклянным сосудом с белым порошком министр обороны США тряс в ООН, чтобы оправдать агрессию против Ирака. Эта провокация — давнее изобретение для Америки. И невесть чем потравленные англичанами Скрипали, дабы навесить на Россию новые санкции со стороны Запада, и сбитый киевским режимом пассажирский самолёт с целью ввести западные воинские контингенты на Донбасс — всего лишь реинкарнации навязчивой идеи Вашингтона. И заключается она в том, что желаемую агрессию против другой страны необходимо предварить какой-нибудь провокацией, которая призвана идеологически и морально эту агрессию оправдать. Если для этого надо даже взорвать американский корабль с американскими моряками, как это было проделано в феврале 1898 года с крейсером «Мэн» в Гаване, когда Америке уж очень хотелось отнять у Испании её колонии.

«Пробирка Пауэлла». Фото: www.globallookpress.com

Да что Гавана! Ради повода к вступлению во Вторую мировую войну США даже собственную военно-морскую базу не пожалели, позволив доведённым санкциями до исступления японцам разгромить Пёрл-Харбор!

Вот пунктик такой у американцев. Развязали с тех пор более 150 войн по всему миру и каждый раз устраивали какую-то провокацию, чтобы затем с сокрушённым видом разводить руками: «Мы не виноваты, мы защищались!».

Но однажды в одной из таких провокаций американцы в полном смысле поговорки пошли по шерсть, а вернулись домой стрижеными.

Те, которые вернулись…

Инцидент, которого не было

Ровно 55 лет назад в ночь с 4 на 5 августа американцы окончательно и полноценно вступили во Вьетнамскую войну, проведя первую бомбардировку Северного Вьетнама. А перед этим, как и положено, в соответствии с их пунктиком, устроили провокацию. Позднее названную «Тонкинским инцидентом».

Схема была классической. Долго топтавшийся у самых берегов Вьетнама американский флот, усиленно бомбивший своей авиацией силы Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ), что воевал против ставленников США во внутривьетнамской гражданской войне, получил из Вашингтона новые указания. Поскольку американские марионетки войну проигрывали, а побеждающим их южновьетнамским повстанцам помогал Северный Вьетнам, «железные головы» в американском руководстве решили решить эту проблему одним махом. То есть вбомбить Северный Вьетнам в каменный век. Так и говорили, и вполне откровенно.

Эсминец ВМС США «Мэддокс». Фото: www.globallookpress.com

И вот 2 августа 1964 года эсминец ВМС США «Мэддокс» вторгся в территориальные воды Северного Вьетнама в акватории Тонкинского залива. В ответ вьетнамцы выслали три своих торпедных катера. До сих пор ведутся дискуссии, кто первым выстрелил. Американцы вообще утверждают, что находились в нейтральных водах, и это безрассудные вьетнамцы на них, миролюбивых, напали и обстреляли из крупнокалиберных пулемётов.

Но при здравом взгляде на вещи спор этот сразу становится беспредметным. Конечно, вьетнамцы — ребята смелые и упрямые, что и показала их война с США. Но всё же не настолько безголовые, чтобы напасть на эсминец с пулемётами. Это же, как из пистолета по танку стрелять. А потом будто бы, говорят американцы, вьетнамцы пустили даже торпеды. Но все они, конечно же, прошли мимо…

То, что это было предтечей «пробирки Пауэлла», ясно хотя бы из того, что Вашингтон не стал сразу раздувать это дело. Там ведь тоже не все едины (как и сегодня), и столь белоснежными нитками шитую провокацию тогдашний президент Линдон Джонсон просто не мог позволить себе использовать. Он вообще тогда уже шёл на выборы, и шёл под лозунгами прекращения войны.

Тогда через два дня, в ночь с 4 на 5 августа, во время большого шторма американские флотоводы объявили, что на них опять напали вьетнамцы! Да-да, те самые дюралюминиевые катера проекта 123-бис «Комсомолец» водоизмещением в 20 тонн и мореходностью 4 балла, переданные Северному Вьетнаму Советским Союзом! Как раз самое подходящее оружие против американского флота при тропическом шквале!

Катера проекта 123-бис «Комсомолец». Фото: www.globallookpress.com

При этом американцы утверждали позднее, будто на их радарах было видно более десятка целей. Тоже логично: согласно самому авторитетному морскому справочнику «Джейн», в 1964 году у северян было всего 10 торпедных катеров. А согласно тем же американцам за день до того они один катер потопили, а два повредили.

Катера Северного Вьетнама размножались почкованием, да…

Пошли по шерсть…

Несмотря на смехотворность новой версии и на то, что американские моряки сами признавали, это не помешало на сей раз президенту Джонсону отдать приказ о нанесении бомбоштурмовых ударов по базам северовьетнамских катеров. Так и началась 5 августа 1964 года американская воздушная война против Демократической республики Вьетнам.

Ещё через два дня конгресс США принял так называемую «Тонкинскую резолюцию», которая давала правовую основу для непосредственного ведения американской армией — не советниками и специальными силами, как до того, боевых действий во Вьетнаме. Причём без объявления войны, чтобы не давать Советскому Союзу и Китаю повода для прямого вмешательства с целью защиты ДРВ. Повторения корейского сценария с русскими лётчиками, пачками ссаживающих с неба американские «крепости», и мелкими китайскими подразделениями в миллион-другой добровольцев в Вашингтоне откровенно боялись.

Фото: Everett Historical

Но, так или иначе, американцы, тщась разрубить гордиев узел вьетнамской гражданской войны, отправили в Южный Вьетнам первые свои соединения регулярной армии. А против Северного Вьетнама, даже не скрывавшего свою помощь южным повстанцам в интересах освобождения всей территории страны, США начала полноценную воздушную войну. Это оказалась самая длительная бомбардировочная кампания авиации США, в ходе которой на Вьетнам было обрушено в три раза больше тонн бомб, чем за всю Вторую мировую войну все союзники обрушили на Германию — 6 727 084 тонн против 2 700 000 тонн.

Уже к концу 1965 года в Южном Вьетнаме воевало около 185 тысяч американских солдат, не считая южнокорейских, австралийских, новозеландских, таиландских и прочих, включая европейцев в ранге «советников» и наблюдателей». На пике же войны в 1968 году численность американского контингента простиралась до 540 тысяч человек.

А вернулись…

Результаты того «инцидента, которого не было» сегодня всем известны. США официально признали гибель во Вьетнаме более 58 000 своих военнослужащих. Более 300 000 были ранены. Ещё более 5500 погибших оказалось у американских союзников, не считая потерь армии Южного Вьетнама. Потери авиации составили почти 10000 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов.

Нет, воевали американцы достаточно успешно, слов нет. Наносили противнику, как правило, гораздо больше потерь, нежели несли сами. Оно и понятно — техническое превосходство своё слово говорило твёрдо. Однако выигранные бои не означают выигранной войны. как ни парадоксально при, казалось бы, тотальном военно-техническом превосходстве армии, авиации и флота США над объединёнными силами НФОЮВ и Северного Вьетнама, стратегически американцы всю войну только… отступали. Они словно боролись с наводнением: затыкали прорывы, ставили заграждения, откачивали воду. Но от этого общее положение не улучшалось и надежды на победу в войне таяли даже у самых чугунноголовых.

В итоге, затратив на войну, кроме жизней своих солдат, более триллиона долларов в нынешнем эквиваленте, США должны были смириться с катастрофическим поражением. Подписав в Париже в 1973 году соглашение о выводе войск из Вьетнама, они оставили там громадные трофеи — под две тысячи танков и бронемашин, свыше 1000 самолётов и вертолётов, 1600 артиллерийских орудий.

И самое трогательное во всей этой далеко не трогательной истории, — что победоносным вьетнамцам досталось от проигравших авторов Тонкинской провокации… 1220 катеров!