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Провокация с продолжением: Баранец сказал, когда ждать новых инцидентов в Чёрном море
24 июня 2021, 22:30 • 186 • Политика
Провокация ВМС Британии грозит продолжением 28 июня в ходе учений НАТО, считает военный обозреватель Виктор Баранец. "В чём есть опасность таких вещей? Мы теперь не знаем, как это - орда из 32 кораблей", - отметил он.
Провокация, устроенная британским эсминцем Defender, нарушившим границу России у берегов Крыма, может получить продолжение уже 28 июня. Такое мнение высказал военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
Прежде всего он отметил, что инцидент длился около получаса. Это демонстрирует высокую боеготовность по защите Крыма, считает военный обозреватель. Он пояснил, что пилотам, которые сбросили бомбы по ходу движения британского эсминца, не нужно было полчаса подвешивать эти бомбы. Снаряды уже были готовы к использованию.
- указал Виктор Баранец.
Военный обозреватель добавил, что Россия таким образом уже давно готовится к тому, что будет происходить 28 июня. Речь идёт о военных учениях НАТО Sea Breeze 2021 в акватории Чёрного моря.
- указал Виктор Баранец.
По его словам, в настоящее время Генеральный штаб и командование Черноморского флота просчитывают все варианты. Поэтому русский флот сейчас находится в высочайшей степени боеготовности, равно как и военное командование России.
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