Американские ЧВК готовят украинский спецназ для провокаций с химоружием городах Авдеевка и Красный Лиман, предупредил Шойгу. В Донбассе объяснили такой выбор целей.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что американские ЧВК готовят украинский спецназ для провокаций в городах Донбасса. Целями названы Авдеевка и Красный Лиман. В Донбассе объяснили, почему выбор пал именно на эти города.

Сообщается, что в Авдеевке находится крупнейший завод коксохимической промышленности. Это идеальный объект для любой диверсии и создания техногенной катастрофы. Любая крупная авария на АКХЗ ведет к массовой гибели и отравлению людей на десятки километров вокруг, включая Донецк.

Кроме того, на АКХЗ и вокруг него вследствие насыщенности почвы и атмосферы продуктами химических процессов возможны любые манипуляции псевдоэкспертов. В добавок, близость города к границе России дает возможность приписать катастрофу действиям "пророссийских сил".

В свою очередь Красный Лиман является подходящей целью для провокации с химоружием, так как там располагается единственный подконтрольный Украине крупный железнодорожный узел в Донбассе, обладающий возможностями сортировочной работы. В таком месте легко устроить техногенную провокацию с жертвами среди военных и мирного населения.

Разветвленная гидрологическая система озер (лиманов) и стариц Донца, дренажных каналов, соседство с крупной рекой и каналом снабжения Донбасса водой – все это отличное место для провокации,

- указывает Telegram-канал "Донбасс решает".

Плюс к этому в лесах рядом с городом находятся законсервированные разработки урановых руд. Промышленной ценности не имеют, но для фона и картинки провокации использовать можно, подчёркивают авторы Telegram-канала.